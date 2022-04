Relance des projets d’investissements «bloqués»

Selon les services de la wilaya, 24 projets d’investissements ont été relancés suite à la levée des contraintes administratives et à l’octroi des documents – permis d’exploitation, certificats de conformité ou permis de construire – nécessaires à la finalisation et au lancement du projet. Lors de sa deuxième réunion, la commission de wilaya chargée de la levée des contraintes des différents projets à l’arrêt, a étudié les dossiers de 30 opérateurs engagés dans un investissement dans les différents secteurs, industriels, touristiques, agricoles et promotion immobilière. On sait que cette relance des projets suspendus pour différentes raisons administratives a été rendue possible grâce aux dernières mesures prises par le président de la République. Une dynamique qui a permis en quelques semaines de lever les contraintes et les entraves administratives pour plus de 130 projets dans la seule wilaya d’ Oran. Des projets permettant de créer de nouveaux postes d’emploi et de dynamiser la production nationale et l’économie locale dans plusieurs secteurs d’activités. Et depuis, les mauvaises langues avisées ne cessent de s’interroger sur la nature de ces «contraintes et embûches administratives» qui seraient à l’origine de la stagnation des projets d’investissements engagés par des investisseurs privés. Il est vrai que dans bien des cas, la «réglementation en vigueur» est souvent, abusivement brandie en «arme de destruction» des efforts et des initiatives engagées par des opérateurs parfois peu initiés aux méandres et aux pièges de la bureaucratie envahissante. Sans parler des pratiques de blocage sciemment organisées pour faire comprendre aux intéressés que leur projet n’avancera plus vite que s’ils graissent la patte de quelques bureaucrates véreux installés dans les rouages de l’une des nombreuses institutions concernées. Les services de l’APC, la daïra, la banque, les impôts, la douane, la protection civile, et presque toutes les directions de wilaya des différents secteurs sont concernées par la procédure d’octroi du feu vert au lancement et au démarrage d’un projet d’investissement. Pourquoi avoir attendu de longues années, avant de se rendre compte que les procédures peuvent être simplifiées, allégées et réglées au niveau d’une seule commission de suivi regroupant tous les acteurs ?… Le vieux système de gestion par la prédation et la corruption tentera encore de lutter contre l’émancipation et le progrès…

Par S.Benali