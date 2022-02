Relance économique à Mostaganem

Dans le cadre de l’application des instructions du président de la République du 3 décembre 2021, la commission de wilaya, présidée par le wali, réunie avant-hier, a octroyé dix nouvelles autres autorisations d’exploitation de projets réalisés, après avoir levé les obstacles qui freinaient leur démarrage.

Rappelons que la dite commission avait remis 58 autorisations d’exploitation à des investisseurs dans les domaines industriel, touristique et agricole, il y a un peu plus d’un mois.

Ainsi, des centaines d’emplois sont crées. Une initiative qui a suscité des commentaires favorables au sein des opérateurs économiques et de la population, notamment les jeunes qui ont été recrutés, pour travailler ou qui ont l’espoir d’être recrutés.

Charef.N