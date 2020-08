<span style='text-decoration: underline;'>Habit</span>:<br><span style='color:red;'>Relance en septembre prochain du projet des 2.000 logements LPL à Oran</span>

Le projet de réalisation de 2.000 logements publics locatifs (LPL) sera relancé au nouveau pôle urbain d’Oued Tlélat à la fin du mois de septembre prochain, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya d’Oran.

L’appel d’offres pour ce projet vient d’être lancé et sera suivi, dans les prochaines semaines, du choix de l’entreprise en charge du chantier et du démarrage des travaux «au plus tard à la fin de septembre prochain», a-t-on précisé, ajoutant que ce quota de logements sera subdivisé en plusieurs lots afin d’accélérer le rythme des travaux et de les livrer aux dates fixées. Il est à noter que ce chantier a été suspendu après la résiliation du contrat de l’entreprise chargée de la mise en œuvre précédemment. Les travaux d’aménagement extérieur se poursuivent au niveau du nouveau pôle urbain d’Oued Tlelat, notamment le raccordement aux différents réseaux. Les travaux, suspendus en raison de la crise sanitaire du Coronavirus, concernent 8.000 logements publics locatifs dont l’opération d’attribution est prévue l’année en cours. Les logements sont achevés à 100%, a-t-on indiqué. Le nouveau pôle urbain d’Oued Tlélat comprend un total de 17.000 logements sociaux, dont 6.300 ont été distribués, alors que le reste est en cours de réalisation.