<span style='text-decoration: underline;'>Médicaments</span>:<br><span style='color:red;'>Relever le défi de la conformité aux normes internationales</span>

Produire localement un médicament de qualité respectant les normes internationales est l’engagement qu’a pris le ministère de l’Industrie pharmaceutique.

L’industrie pharmaceutique nationale a connu un important rebond ces dernières années où plusieurs types de médicaments sont désormais produits en Algérie par des opérateurs locaux. La facture d’importation a connu une baisse de 800 millions d’euros à la fin de l’année 2021.

Outre l’élargissement de la liste des médicaments produits localement, le ministère de l’Industrie pharmaceutique veut relever le défi de la qualité et de la conformité vis-à-vis des standards internationaux. Le département du Dr Lotfi Djamel Benbahmed s’engage dans cette voie à travers la mise en place de l’aspect réglementaire. Ainsi, les nouveaux décrets exécutifs en rapport avec le secteur énoncent les bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique selon les standards mondiaux.

Interrogée sur ce sujet, la directrice de la production au ministère de l’Industrie pharmaceutique, Mme Nadia Bouabdallah, a indiqué que la nouvelle réglementation régissant ce secteur vise à tirer l’industrie pharmaceutique vers les standards internationaux. Dans une déclaration, hier, à la chaîne III de la Radio nationale, Mme Bouabdallah a affirmé que les nouveaux décrets exigent des investisseurs de conformer les produits aux standards internationaux. «En tant que branche de production, on a fait en sorte de mettre en place des décrets, permettant de s’assurer que l’investissement soit fait selon les standards internationaux, que le pharmacien doit s’investir selon la responsabilité, qui lui est due, et le repositionner sur l’échelle hiérarchique car le pharmacien reste la locomotive au niveau de l’industrie pharmaceutique», détaille Mme Bouabdallah à la chaîne III de la Radio nationale.

De son côté, le directeur des opérations commerciales du laboratoire Sophal, Okba Benhamla, a indiqué que son entreprise pharmaceutique est dotée d’un laboratoire interne de contrôle de conformité avec les normes internationales. Il précise que la société Sophal travaille également avec un laboratoire national de contrôle de qualité. «Nos unités sont certifiées et sont aux normes internationales et nos produits sont de qualité car nous avons un laboratoire interne de contrôle et travaillons avec le laboratoire national de contrôle de qualité «, a-t-il déclaré à la Radio nationale. Il a soutenu aussi que «la certification des produits permet leur exportation».

Il convient de rappeler enfin que le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a indiqué samedi dernier, à Alger, dans une allocution prononcée à l’occasion de la première édition des Journées internationales sur l’évaluation des technologies de la santé, que l’Algérie compte des médicaments avec un taux d’intégration de 90%, fabriqués localement grâce à la recherche et le développement.

Le ministre a précisé que son département s’était attelé à jeter les bases d’une industrie pharmaceutique à +haute valeur ajoutée+, en mesure de satisfaire les besoins locaux, à travers notamment des médicaments destinés au traitement des maladies chroniques ou encore des traitements innovants, l’objectif étant de contribuer à une prise en charge optimale des patients. Le Dr Benbahmed a également rappelé la nouvelle approche réglementaire initiée par la tutelle dans le cadre de la fixation des prix des médicaments fabriqués localement, en ce sens qu’une équation basée sur l’économie pharmaceutique a été prévue dans les textes d’application.

Samir Hamiche