<span style='text-decoration: underline;'>Dans des logements décents de type F3</span>:<br><span style='color:red;'>Relogement de 1.000 familles du site «Sebkha» au pôle urbain d’Oued Tlelat</span>

Un total de 1.000 familles résidant au site précaire dit «Sebkha» dans la commune de Sidi Chahmi (Oran) ont bénéficié lundi de logements décents de type F3 au pôle urbain d’Oued Tlelat, a-t-on constaté.

L’opération de relogement a été lancée dès les premières heures de la journée en présence des autorités locales, des services techniques de la commune de Sidi Chahmi. Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de ce relogement.

Directement après l’opération de relogement, il a été procédé à la démolition des constructions illicites du site de «Sebkha» pour éviter leur squat et récupérer l’assiette foncière destinée à la réalisation de projets d’utilité publique.

Le nouveau pôle urbain d’Oued Tlelet, qui sera destiné aux bénéficiaires de logements publics locatifs par points et ceux de l’habitat précaire, dispose de toutes les commodités et équipements publics ainsi que des aires de jeux. Ce pôle urbain comprend 8.700 logements publics locatifs dont 700 destinés aux habitants de cette collectivité locale.

Le directeur de wilaya de l’habitat, Khorkhi Yacine, a précisé que cet opération de relogement a touché plus de 967 familles du site précaire de Sebkha et qu’aucun dépassement n’a été relevé. Il a ajouté que dans les prochaines semaines, d’autres opérations de relogement sont programmées pour toucher les familles des sites précaires de Ras El Aïn (Oran) et CUM (Es-Senia). Les bénéficiaires de logements à points de la daïra d’Oran prendront possession des 4.500 logements qui leur sont destinés. Un tirage au sort pour le choix du bloc et de l’étage a été effectué le week-end dernier.

Le même responsable a précisé qu’au cours de cette année quelque 34.000 logements ont été distribués au titre de la formule location/vente (AADL) au niveau du nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» à Misserghine. 14.000 logements publics locatifs ont été réalisés à travers les différentes communes de la wilaya dont 11 500 unités prêtes à être distribuées.