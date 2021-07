<span style='text-decoration: underline;'>Du site d’habitat précaire «Flalis»</span>:<br><span style='color:red;'>Relogement de 162 familles à Bir El Djir</span>

Pas moins de 162 familles du site d’habitat précaire «Flalis» dans la commune de Bir El Djir (Oran) ont été relogées dimanche dans des logements décents au pôle urbain de Belgaid dans la même commune.

L’opération de relogement a été lancée tôt le matin en présence des autorités locales et de responsables des services techniques de la commune de Bir El Djir qui ont mobilisé des agents de la commune et des camions de transport. Après l’opération de relogement, les services compétents de la commune de Bir El Djir ont entamé les travaux de démolition du site d’habitat précaire pour éviter son occupation de nouveau. L’assiette sera récupérée pour concrétiser des projets d’utilité publique, a-t-on souligné. Le pôle urbain de Belgaid, qui renferme 4.400 logements, dispose de toutes les commodités dont des aires de jeux et des équipements publics. Le directeur de l’habitat, Khorkhi Yacine a souligné, à l’APS, que cette opération s’inscrit dans le cadre de la poursuite du grand programme de relogement qui porte sur l’attribution de 14.044 logements publics locatifs jusqu’à fin juillet en cours. D’autres opérations de relogement dans la wilaya d’Oran toucheront d’autres sites dans les prochains jours suivant un nouveau calendrier fixé en coordination avec les chefs de dairas.