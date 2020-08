<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Relogement de 60 familles de la cité Zabana</span>

C’est à la veille de l’Aïd que les 60 familles sur les 120 concernées du quartier 200 logements sis au boulevard Zabana (Route de Mascara) ont bénéficié de nouveaux logements décents après de longues années d’attente.

Cette opération de déménagement qui s’est déroulée dans une ambiance sans aucun problème, concerne donc ces bâtiments qui menacent ruine et où les locateurs ont souvent réclamé leur relogement. Le déménagement des bénéficiaires a été fixé vers les deux nouveaux pôles urbains, celui de la route de Téssala et Jazeera.

Dans un futur proche, plus de 1.300 autres familles qui vivent dans des habitants précaires seront concernées par des opérations de relogement. Les autorités locales de SBA ont recensé 16 sites à reloger.

M. Bekkar