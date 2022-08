Relogement de plus de 1.500 familles résidant en habitations précaires

Quelque 1.514 familles résidant en habitations précaires de la commune d’Es Sénia (Oran) ont été relogées, vendredi, vers de nouveaux logements dans les communes de Bethioua et Oued Tlelat.

L’opération qui coïncide avec la célébration de la Journée nationale du Moudjahid a concerné 903 familles occupant le bidonville «Cumo» qui ont bénéficié de logements public locatifs dans la commune de Bethioua, ainsi que 611 familles résidant au site précaire «Sebika» qui ont été relogés au niveau du nouveaux pôle urbain de la commune de Oued Tlelat, selon les services de la wilaya. Les familles bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction pour ces nouveaux logements devant garantir une vie décente après des années d’attente. Juste après le relogement des familles, les services concernés ont entamé la démolition des habitations précaires et les assiettes foncières récupérées devront abriter des projets de développement. Ces nouveaux logements entrent dans le cadre d’un lot de 2.673 logements publics locatifs dont les autorités de la wilaya ont présidé jeudi la cérémonie de leurs attribution, au niveau de la salle de conférences de la mosquée-pôle Abdelhamid Ibn Badis et ce en présence des bénéficiaires de différentes daïras de la wilaya. Par ailleurs, 5.000 autres logements seront bientôt attribués, a annoncé le wali d’Oran Said Sayoud lors de cette cérémonie de remise symbolique des clés des logements.