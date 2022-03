<span style='text-decoration: underline;'>Épilogue du long feuilleton de Batimate Taliane</span>:<br><span style='color:red;'>Relogement de plus de 1000 familles</span>

Oran vient de tourner la page de Batimate Taliane après le relogement hier de pas moins de 1111 familles habitant ce site précaire. Cette opération est l’une des plus grandes opérations de relogement organisée à Oran cette année à quelques jours du mois sacré du Ramadan.

Les familles ont étés relogées à la nouvelle cité 1201 logements non loin de la cité administrative à Bir El Djir. Lors de cette opération d’envergure des youyous retentissaient exprimant la joie des bénéficiaires qui se sont débarrassés d’une souffrance qui a duré plusieurs années. Ce projet a fait l’objet d’un suivi rigoureux de la part du wali d’Oran qui a mis le relogement des habitants de Batimate Taliane à la tête de ses priorités. Les habitants de ces immeubles réalisés en préfabriqué espéraient leur relogement depuis quelques années, mais les choses ont traîné à cause du retard enregistré dans le chantier de ce projet. Quant à l’avenir du site de Batimate Taliane, il sera transformé en un espace vert comme l’a annoncé le wali d’Oran il y a quelques mois. Par ailleurs, les immeubles de cette cité, ils ont été mis aux enchères par l’Opgi.

Il reste à savoir que le nouveau site des 1.201 logements publics locatifs où ont été relogées les familles qui habitaient Batimate Taliane relève de l’OPGI d’Oran. Il est constitué d’un ensemble d’immeubles de 5 à 9 étages, et dispose de toutes les commodités pour une vie meilleure, comme des espaces verts et des aires de jeux pour les enfants.

Quant au retard enregistré dans la finalisation de ce projet, il est expliqué par les responsables de la wilaya par divers problèmes, parmi lesquels la résiliation du contrat avec deux entreprises et leur remplacement par sept autres qui ont été sommées d’accélérer le rythme de réalisation, en renforçant les chantiers et en recourant à des équipes travaillant selon le système 3×8.

Fethi Mohamed