<span style='text-decoration: underline;'>Effondrement partiel d’un immeuble à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Relogement des familles sinistrées en début de la semaine prochaine</span>

Une vingtaine de familles sinistrées, recensées suite à l’effondrement partiel d’un immeuble survenu samedi dernier dans le quartier Sidi El Bachir (ex plateaux) de la ville d’Oran, seront relogées en début de la semaine prochaine, a indiqué Vendredi le Chef de Daïra.

M. Rahmouni Mourad a souligné dans une déclaration à l’APS, qu’une rencontre a réuni, mercredi passé, le chef du Cabinet du wali avec des représentants des habitants de la bâtisse effondrée, dans le cadre des préparatifs de leur relogement dans le nouveau site de 1.000 logements sociaux locatifs, situé dans la commune de Benfréha.

A ce propos, il a fait savoir que «les représentants des habitants de l’immeuble ont été convaincus lors de cette réunion par la proposition des autorités locales qui consiste en l’attribution d’un immeuble dans le site de 1.000 logements locatifs publics à Benfréha, étant donné que cette proposition est la seule solution possible dans les circonstances actuelles, dans la mesures ou il n’existe pas de logements prêts à sur le territoire de la daïra d’Oran».

Les dossiers des familles concernées sont actuellement en cours de réception et les décisions d’attribution en préparation, alors que l’opération de relogement vers Benfréha s’effectuera au plus tard ce dimanche, a-t-il précisé.

Pour rappel, l’effondrement partiel samedi soir dernier de l’immeuble de cinq étages, situé au 20 rue Belghelam Mohamed dans le quartier de «Sidi El Bachir» (ex Plateau) au centre-ville d’Oran, sans enregistré de perte humaine.