<span style='text-decoration: underline;'>DAÏRA D’ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Relogement prochain de plus de 7000 familles</span>

Les services de la daïra d’Oran doublent leurs efforts pour l’organisation dans les jours à venir de trois importantes opérations de relogements, tant attendues par la population notamment les demandeurs à points dont une partie ont déposé leurs dossiers depuis près de 40 ans.

La daïra a annoncé récemment dans un communiqué, qu’elle va procéder à l’affichage des listes de 5000 bénéficiaires. Il s’agit des demandeurs qui ont déposé leurs dossiers entre 1974 et 2014. Et pour permettre aux citoyens de déposer leurs recours, des bureaux seront ouverts dans chaque délégation communale. Il est à rappeler que depuis 2018, un travail d’assainissement et d’étude des dossiers des demandeurs a été réalisé, alors que le nombre des demandeurs avoisinait au début 99.000 dossiers, dont plus de 13.000 dossiers ont étés rejetés. La daïra d’Oran prévoit également d’organiser une autre opération de relogement. Elle concernera les habitants des immeubles du vieux bâti. En commençant par les immeubles qui représentent un grand risque pour leurs occupants et qui sont situés dans neuf délégations communales. Ces immeubles ont été inspectés et classé par le CTC. Ces immeubles menaçant ruine sont un véritable casse-tête pour les services concernés, vu que leur réalisation remonte à la période coloniale. A propos du plan de relogement des habitants des quartiers de planteurs. L’opération de contrôle des dossiers a été finalisée par la daïra, une opération de relogements pour 1935 familles aura lieux dans les jours à venir. Il est à rappeler que ce site a bénéficié d’un programme spécial de 11.000 logements. Plusieurs opérations de relogement ont été déjà organisées au profit des habitants de ce quartier populaire.

Fethi Mohamed