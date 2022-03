<span style='text-decoration: underline;'>CCO</span>:<br><span style='color:red;'>Remise de deux clino-mobiles aux wilayas d’Ouargla et Tamanrasset</span>

Deux clino-mobiles équipées, un don financé par l’Organisation internationale de migration (OIM), en collaboration avec l’Union européenne (UE), ont été remises dimanche à Oran aux directeurs de la santé et de la population des wilayas d’Ouargla et Tamanrasset.

La cérémonie s’est déroulée en présence de la directrice de la prévention au ministère de la santé, Mme. Hamadi Samia, de l’Ambassadeur et chef de la délégation de l’UE en Algérie, Thomas Eckert et la responsable du programme de l’OIM, Mme Susanna Yonkikhova, des DSP des wilayas concernées ainsi que celui de la wilaya d’Oran. La directrice de la prévention au ministère de la santé a indiqué que ce don de l’OIM, co-financé par l’UE, s’inscrit dans le cadre d’un projet de partenariat avec le ministère de la santé visant le renforcement de la surveillance des stations épidémiologiques. Ces deux clino-mobiles serviront à améliorer la couverture sanitaire des zones éparses et disposent d’un laboratoire d’analyses, d’équipements adéquats pour la prise en charge des populations de ces deux wilayas et également des migrants, «du fait que ces deux wilayas constituent des centres de transit migratoires», a fait savoir cette responsable. Le personnel de ces clino-mobiles sera constitué d’un médecin, d’aides-soignantes, d’une sage-femme, d’un pédiatre et d’un biologiste. Ils assureront le dépistage, les consultations, la vaccination, les analyses, l’examen prénatal et même les accouchements en cas d’urgence, a-t-elle précise. Le personnel de ces deux clino-mobiles assurera également la sensibilisation des populations quant aux risques des maladies et aussi dans le cadre de la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles et contre les risques de réintroduction du paludisme. «L’Algérie a été déclarée zone +Paludisme Free+», a souligné Mme. Hamadi. Pour sa part, l’Ambassadeur de l’UE en Algérie, Thomas Eckert, s’est dit «heureux» après la concrétisation de cette opération de remise de deux clino-mobiles au profit des populations du Sud algérien et des migrants sub-sahariens. A ce titre, il a souligné, que ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat très étroit avec l’Algérie en matière de santé. «Nous espérons renforcer davantage ce partenariat», a-t-il souligné. A ce propos, le diplomate européen a précisé que la coopération bilatérale s’est énormément focalisée sur le secteur de la santé. «Cette coopération s’est matérialisée, l’année dernière, par la consécration de 45 millions d’euros pour l’acquisition de matériels médicaux au profit de l’Algérie», a-t-il rappelé. Pour sa part, Mme Susanna Yonkikhova, cheffe du Programme de l’OIM, a souligné que ce projet «Réponse régionale au Covid 19» est «l’un des plus grandes initiative de l’OIM dans la région qui concerne l’Algérie et d’autres pays de l’Afrique du Nord».