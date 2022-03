<span style='text-decoration: underline;'>Célébration du 60ème anniversaire de la fête de la Victoire</span>:<br><span style='color:red;'>Remise de tenues de scouts et inauguration de bureaux de poste et mosquées</span>

La célébration du 60ème anniversaire de la victoire (19 mars 1962 – 19 mars 2002) a été marquée dans la wilaya de Mostaganem par la levée des couleurs et la lecture de la fatiha à la mémoire des chouhadas à la place de la résistance en présence du wali, des autorités civiles, et militaires , des responsables d’organisations de la famille révolutionnaire, et des membres du mouvement associatif.

La troupe musicale scoute a exécuté l’hymne national (Kassamane). Ensuite, le wali s’est rendu à la maison de la culture « Ouled Abderrahmane Kaki », où de nombreux scouts,, encadrés par leurs responsables, se trouvaient. Ainsi, un groupe d’enfants scouts mixte est monté sur scène pour chanter un poème patriotique. Après cette exhibition, de nouvelles tenues scoutes, don du président de la République, ont été remises à une quarantaine d’adolescents scouts (es) de même que des attestations d’encouragement, et des instruments de musique ont été remis à la fanfare des scouts, par le wali qui a présidé la cérémonie.

Par la suite, le chef de l’exécutif de la wilaya s’est rendu à Sidi Ali, chef-lieu de Daïra, où il a inauguré un bureau de poste, comprenant 08 guichets, des bureaux et un logement. A sa sortie du dit bureau de poste, le wali a dit à un groupe de citoyens, venus le voir pour lui exposer des problèmes liés au logement dont ils en souffrent depuis des années, de dépêcher deux représentants dimanche pour les recevoir pour mieux les écouter, afin qu’il puisse entreprendre des mesures appropriées et satisfaisantes pour tous. « Le dialogue reste le moyen le plus efficace pour la solution de tout problème ». A la plage, située dans la commune de Hadjadj, le wali a inauguré une mosquée, en présence du directeur de wilaya des affaires religieuses, des imams et des fidèles. A Kheireddine, il a inauguré un bureau de poste datant de l’époque coloniale qui vient de subir des travaux de réhabilitation et d’extension. Ainsi, ce bureau de poste est devenu splendide, répondant aux normes universelles. Il compte 7 guichets. Actuellement, la wilaya de Mostaganem compte 75 bureaux de postes. Un autre bureau de poste comprenant 08 guichets dont les travaux de réalisation sont achevés depuis des mois entrera en fonction dès que le personnel sera nommé. Au douar S’hamdia, dans la commune de kheirEddine, une manifestation spirituelle a été organisée à l’occasion de la pose de la première pierre pour la construction d’une école coranique par le wali. Cette infrastructure d’éducation religieuse dépendra de la mosquée du douar.

Devant celle-ci, le wali et la délégation qui l’accompagnait furent reçus par le directeur de wilaya des affaires religieuses, des Imams et de nombreux citoyens, jeunes et vieux. Des talebs et imams récitaient la borda de Bousairi. Aussi, une dizaine de cavaliers, vêtus de l’habit traditionnel, portant des fusils et montés sur des chevaux bien harnaché ont lancé une salve en l’honneur du wali, après qu’un ancien cavalier, amoureux de la fantasia ait chanté une chanson faisant gloire au prophète Sidna Mohamed (la paix et le salut sur lui). A l’intérieur de la mosquée quasi pleine de fidèles, où le wali et la délégation qui l’accompagnait avaient pris place, des imams et des talebs ont récité une sourate du coran à haute voix.

Prenant la parole, le premier responsable du secteur des affaires religieuses au niveau de la wilaya a souhaité la bienvenue aux hôtes, et indiqué que la wilaya compte seize milles filles et garçons qui apprennent le coran dans des écoles coraniques relevant des mosquées. Cependant, l’orateur dira que l’encadrement (maîtres coraniques) recruté est du point de vue numérique faible, c’est pourquoi il a été fait appel à des volontaires, hommes et femmes, qui ne sont pas payés. L’intervenant annoncera que le wali qui accorde une importance particulière au secteur des affaires religieuses, apportant son aide morale et matérielle, notamment aux constructions des mosquées, a accordé 300 millions à ces maîtres coraniques, comme première subvention pour les encourager. Une centaine de maîtres sont concernés par cette subvention. Ainsi, lors de la dite manifestation spirituelle, organisée dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de la fête de la Victoire qui coïncide avec le 19 mars de chaque année, quinze maîtres coraniques dont des femmes ont été gratifiés chacun d’un chèque et d’une attestation d’encouragement à titre symbolique. Il convient aussi d’indiquer qu’à la suite d’une demande faite par le responsable de la commission chargée de collecter des dons pour la construction de l’école coranique, le wali lui a promis une aide de la wilaya, ce qui a provoqué un grand applaudissement des fidèles. L’imam de la mosquée à brièvement rappelé le cessez le feu du 19 mars 1962, découlant des négociations d’Evian qui se veut une halte historique décisive, ayant sanctionné un long parcours de combat contre l’envahisseur français mené par le peuple algérien, qui a conduit à l’indépendance du pays le 5 juillet 1962. Ensuite, la fatiha a été lue à la mémoire des chouhadas par l’ensemble des présents. Un copieux repas a été servi à l’assistance, clôturant ainsi la dite manifestation. Du dit douar, le wali et les autorités civiles et militaires se sont rendus à la plage des Sablettes dans la commune de Mazagran pour contempler des sportifs (es) de la mer participant à une rencontre nationale de kitesurf. Ils sont au nombre de 47, venus de 7 wilayas côtières.

Charef. N