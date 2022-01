<span style='text-decoration: underline;'>LA JOURNÉE NATIONALE DE LA COMMUNE CÉLÉBRÉE À MOSTAGANEM</span>:<br><span style='color:red;'>Remise de trois ambulances au CHU et des cadeaux à des travailleurs</span>

La célébration de la journée nationale de la commune qui coïncide avec le 18 janvier de chaque année a été marquée à Mostaganem par la remise de trois ambulances médicalisées au centre hospitalo- universitaire par le wali au cours d’une cérémonie organisée à l’esplanade de la mairie, où des expositions de quelques anciens registres de l’état civil, d’anciens outils de travaux des champs, d’ustensiles de souliers, de même que de photographies montrant d’anciens sportifs et des hommes de théâtre.

Le wali, accompagné du P/ APW, du P/APC, des membres de la commission de wilaya de sécurité, et des directeurs de la santé et de la jeunesse et des sports, ainsi que des secrétaires généraux de la wilaya et du bureau de wilaya de l’organisation nationale des moudjahidines a visité les dites expositions et reçu des explications s’y rapportant.

Aussi, profitant de l’occasion de remise de trois ambulances, le wali a instruit le directeur du CHU par intérim de veiller scrupuleusement au bon accueil du malade par les préposés à l’entrée, le personnel médical et paramédical. Ces travailleurs doivent s’habiller convenablement et faire montre d’un bon comportement à l’égard du malade a insisté le wali.

Ce chef de l’exécutif de la wilaya dira à cette occasion qu’il fera des visites opinées, dans les hôpitaux et qu’il tiendra comme responsable le directeur de tout acte et comportement en contradiction avec ses instructions. C’est pourquoi, le wali a demandé au directeur du CHU de prendre dans l’immédiat les mesures qui s’imposent pour la bonne marche des services en organisant et en responsabilisant les ressources humaines.



Ensuite dans la salle des conférences de la mairie, le wali a présidé une cérémonie de remise de cadeaux à une quinzaine de travailleurs du service d’hygiène de l’APC, pour leurs louables efforts déployés dans la lutte contre la pandémie de la Covid 19, en désinfectant les lieux de rassemblement et les écoles. Il a , aussi, remis des médailles aux trois premiers du marathon organisé par la direction de wilaya de la jeunesse et des sports, de même qu’à deux coureurs les plus âgés qui y ont participé. Le wali et le P/APC n’ont pas manqué à cette occasion de féliciter les travailleurs communaux pour les difficiles tâches qu’ils accomplissent quotidiennement.



Le wali et la délégation qui l’accompagnait se sont également recueillis au mausolée Sidi Said El Bouzidi, patron de la ville qui se trouve à droite au pied des escaliers qui mènent à la Mairie, où deux palmiers se dressent majestueusement à ses côtés. Sidi Said, originaire de la wilaya de Mascara, est venu au 16ème siècle hégirien à Mostaganem pour participer aux expéditions des moudjahidines contre les envahisseurs espagnols. Il est resté à Mostaganem jusqu’à sa mort, enseignant le coran et le soufisme.

Charef.N