<span style='text-decoration: underline;'>SKIKDA </span>:<br><span style='color:red;'>Remise des clés de 183 LPL</span>

L es clés de 183 logements publics locatifs (LPL) ont été remises jeudi à leurs bénéficiaires dans la commune de Azzaba (à l’Est de Skikda), au cours d’une cérémonie organisée au siège du cabinet du wali.

Ce quota fait partie d’un programme global de 400 logements, at-on indiqué, rappelant que 217 autres unités ont été distribuées auparavant. Parmi les bénéficiaires de ces logements de type LPL, se trouvent 8 personnes aux besoins spécifiques et d’autres faisant partie des familles de victimes de terrorismes, des invalides de l’Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la garde communale. Ce quota de logements a été consacré également à la résorption de l’habitat précaire (RHP) et aux citoyens de la commune de Azzaba vivant dans des habitations exiguës, selon les services de la wilaya. A cette occasion, le chef de l’exécutif local, Abdelkader Bensaid a indiqué que «cette opération ne sera pas la dernière, mais sera suivie par d’autres au profit de plusieurs régions de la wilaya’’, précisant que “”les logements seront distribués au fur et à mesure de l’achèvement de l’aménagement extérieur comme les routes et le raccordement aux réseaux divers’’.a