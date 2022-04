<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Rencontre entre le DSP et le syndicat des paramédicaux</span>

Rencontre entre le DSP et le syndicat des paramédicaux

Mostaganem : Rencontre entre le DSP et le syndicat des paramédicaux

Demain à partir de dix heures, le directeur de wilaya de la santé et de la population présidera une rencontre avec les présidents et les membres des bureaux des sections syndicales relevant du syndicat algérien des paramédicaux (SAP) activant dans les infrastructures de santé implantées à travers la wilaya de Mostaganem.

Le renforcement du personnel paramédical, de sécurité et d’hygiène, les cinq polycliniques existantes à Mostaganem doivent toutes fonctionner 24/24 heures et assurer le service des urgences médicales pour réduire la pression sur celui de Tijditt, relavant du CHU, ouverture d’un foyer pour assurer la restauration des paramédicaux exerçant dans ce centre hospitalo-universitaire sont les questions qui seront soulevées au cours de ladite rencontre. Par ailleurs, dans le cadre de l’organisation des services du nouveau CHU « Docteur Bensmaine Boumediène », les 16 médecins spécialistes qui assuraient les chefferies des services de l’hôpital « Che Guevara » qui est annexé au dit centre hospitalo-universitaire rejoindront leurs corps d’origine à partir de ce mois, puisqu’ils ne remplissent plus les conditions pour être chef de service. Ainsi, ils rembourseront les primes de chefferie (18000 dinars par mois) perçues depuis octobre 2021, date à laquelle l’hôpital de 240 lits de Kharrouba est passé au rang de CHU, annexant l’établissement public hospitalier « Che Guevara ».

Charef.N