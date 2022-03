<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Rencontre sur Bensaber Djamel, grand homme du théâtre</span>

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du théâtre, il sera organisé, durant deux jours, aujourd’hui et demain, une rencontre sur Bensaber Djamel, grand homme du quatrième art, décédé à l’âge de 81 ans dans sa ville natale, Mostaganem le 10 février dernier.

A cette occasion sera lue la lettre mondiale sur le théâtre, et sera projeté un documentaire sur le défunt Bensaber Djamel. Une conférence sur le théâtre amateur en Algérie et l’apport d’une vision nouvelle que Djamel a apportée. Une pièce de théâtre sera jouée par une troupe de Tizi Ouzou. Une table ronde sera ensuite organisée. Le 28 mars, les participants se rendront au cimetière Sidi Allel Ksouri sis à la cité Wiam dans la commune de Sayada, où repose Djamel Bensaber pour se recueillir et lire la Fatiha à sa mémoire.

En 1959, Djamel Bensaber adhère à l’association Es Saidia et s’inscrit dans sa section théâtrale dirigée par Benabdelhalim Djilali et Kaki. Celui-ci engage en 1962 Djamel dans sa troupe El Garagouz . Djamel fera du théâtre professionnel dans un rôle qu’il interprète dans la pièce de kaki « 132 ans » jouée à Alger en novembre 1962. Après quoi, il assumera une carrière dans l’art dramatique. Il joue successivement dans « Le peuple de la nuit », « Diwan El Garagouz », « El Guerab oua Salihine », « Koul ouahed ou houkmou ». Toutes ces pièces sont des œuvres de Kaki. Bensaber Djamel participe également au théâtre d’avant-garde de Kaki dans un spectacle intitulé « Avant théâtre » qu’on donne à Paris en 1964 à l’occasion de la semaine culturelle algérienne.

Avant, le théâtre est une synthèse de pièces montées dans les années 1960 par Kaki. Bensaber jouera par la suite dans une pièce d’Abdelkader Alloula « Laâlag ». Vers la fin, Bensaber quitte les planches, et en 1971, il est recruté à l’institut de technologie agricole de Mostaganem en qualité de réalisateur. Il a aussi joué auparavant comme acteur dans des films algériens. Cependant, l’ambiance du théâtre professionnel sous la conduite magistrale de Kaki le hante encore. Ainsi, Bensaber replonge et s’intéresse à tout qui se fait en matière d’art dramatique à Mostaganem. Il retrouve Ould Abderrahmane Maazouz, frère de Kaki, qui travaille sur l’art scénique, et Bouchama qui dirige la troupe théâtrale « El Guendouz ». en 1974, les deux troupes disparaissent. Ainsi, Djamel Bensaber crée avec des amis en 1975 l’association théâtrale « El Ichara ». Kaki en est le président d’honneur. Cette association a élu domicile à la place Emir Abdelkader, en plein centre ville de Mostaganem. El Ichara est devenue aussi une école de formation, dès 1982, d’art dramatique. Cette école fût prise en charge par des éléments les plus aguerris d’El Ichara que Djamel a formé. Des dizaines de jeunes sont formés. La troupe d’El Ichara a joué plusieurs pièces dont la majorité est l’œuvre de Djamel.

En 1976, El Ichara se rend à Ouagadougou pour se produire à l’occasion de la semaine culturelle algérienne en Haute-Volta (actuellement Burkina Faso). En 1984, El Ichara a participé au festival national du théâtre amateur de Korba (Tunisie). El Ichara a joué également au Maroc. Bensaber, animateur principal d’El Ichara a fait profiter les comédiens qu’il a formés de toute l’expérience qu’il a acquise dans le théâtre professionnel, sous la conduite de Kaki, grand dramaturge du vingtième siècle. Djamel a écrit les épopées d’El Dzair et de Sidi Lakhdar qu’il a fait jouer merveilleusement. Les costumes ont été bien faits dans l’atelier d’El Ichara, reflétant réellement ceux de l’époque, notamment les différentes tenues militaires des soldats de la colonisation française de 1830 à 1962. Les deux épopées ont été diffusées par la télévision publique. Djamel s’est attaché à faire un théâtre de qualité, tant par le niveau de la conception du texte que par l’esthétique du spectacle. De 2007 à 2010, Bensaber Djamel a officié en tant que commissaire du festival national du théâtre amateur. A Mostaganem, il était considéré comme le continuateur de son professeur Kaki.

Charef.N