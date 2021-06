<span style='text-decoration: underline;'>Ile Plane (dite Paloma) à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Renflouage d’un filet fantôme de 600 mètres</span>

Une opération d’urgence, effectuée récemment par les plongeurs de l’association écologique marine Barbarous, a permis le renflouage de la moitié d’un filet fantôme de plus 600 mètres dans les environs de l’Ile Plane, dite Paloma, à Oran, en attendant une deuxième opération prévue dans les jours à venir pour dégager la deuxième moitié, a-t-on appris lundi auprès du secrétaire général l’association, Amine Chakouri.

Le filet a été repéré à une quarantaine de mètres de profondeur et une première opération a été organisée le 6 juin, au cours de laquelle sa moitié a pu être dégagée, a indiqué M. Chakouri. «A 40 mètres seulement les plongeurs les plus expérimentés peuvent participer. L’intervention n’est pas sans danger sur leur vie», a-t-il souligné, faisant savoir qu’au bout de 50 minutes de plongée, les plongeurs ont pu récupérer près de 300 mètres du filet en utilisant des parachutes de renflouage, qui le tirent vers la surface de l’eau. L’association écologique marine Barbarous est la seule à faire ce genre d’intervention sur la côte oranaise, a-t-on rappelé, notant qu’elle a pu récupérer une vingtaine de filets au cours des deux dernières années. Le renflouage de la deuxième moitié du filet sera organisé au cours des prochains jours selon les conditions météorologiques et en fonction de la disponibilité des plongeurs, avec la participation du Commissariat national du littoral (CNL), a expliqué le secrétaire général de l’association Barbarous.