<span style='text-decoration: underline;'>PLUSIEURS ACTIONS PRÉVUES PAR LES AUTORITÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Renforcement de la lutte contre la spéculation</span>

Le gouvernement, sur instructions du président de la République, a décidé de durcir la lutte contre la spéculation à travers la mise en place d’une série de mécanismes et d’actions permettant le renforcement des opérations de contrôle.

La nouvelle approche visant à durcir la lutte contre les pratiques spéculatives, à travers notamment le renforcement de l’arsenal juridique, a été annoncée, hier, par le Directeur général de la régulation et l’organisation des marchés au ministère du Commerce, Sami Kolli. Intervenant sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, il a affirmé d’emblée qu’une équipe a été installée, sous la houlette du ministère de la Justice, garde des sceaux, avec comme mission la rédaction de l’avant-projet de la nouvelle loi criminalisant la spéculation.

«Ce texte prévoit comme action essentielle de mettre en oeuvre l’article 62 de la Constitution qui garantit les droits économiques des citoyens et qui assure leur protection en ce qui concerne leurs intérêts matériels ou par rapport à leur santé et leur sécurité», a-t-il affirmé.Il a indiqué que l’objectif principal de ce texte est la préservation de la sécurité alimentaire et de la santé publique.

Le même responsable a annoncé aussi «la révision de la loi 04-02, relative aux règles fixant les pratiques commerciales, est en cours de révision pour mieux définir les concepts de spéculation, de pénurie ou autres, pour travailler en toute transparence, car le projet de loi sur la lutte contre la spéculation illicite, définit également quels agents doivent intervenir, les agents du commerce, du fisc et des officiers de police judiciaire, seuls habilités à constater, selon le projet de loi».

L’invité de la chaîne III a annoncé aussi le renforcement de la lutte contre les pratiques frauduleuses dans l’établissement des factures des transactions commerciales.

«Pour ce qui est des factures, nous avons également défini comment se présente une facture fictive, une facture falsifiée ou encore une facture de complaisance. Nous allons faire la chasse à ces pratiques frauduleuses », détaille-t-il. Concernant toujours le volet de la répression de la spéculation, M. Kolli a annoncé la préparation en cours d’un schéma national directeur pour l’implantation des espaces commerciaux.

«Nous avons profité de la réouverture du schéma national de l’aménagement du territoire pour y inclure le secteur du Commerce. Nous disposons d’une étude menée avec des experts internationaux qui va nous permettre de mettre en place un schéma national directeur pour l’implantation des espaces commerciaux», a-t-il déclaré sur la Radio nationale. Ce schéma vise, explique- t-il, à accompagner les efforts des pouvoirs publics pour la construction de logements, ces nouvelles villes doivent également répondre à des règles d’urbanisme commercial, pour varier les commerces implantés et répondre à la demande de la population. Dans un autre sillage, l’intervenant a détaillé les mesures prises pour renforcer les opérations de contrôle opérées dans le secteur du commerce. Il a indiqué qu’il y a cette année une augmentation de 10% du nombre d’interventions par rapport à l’année dernière, avec plus d’un million 300 milles opérations de contrôle menées, donnant lieu à près d’un million d’infractions, quelques 9000 fermetures administratives et plus de 94 milles poursuites judiciaires engagées, soit 30% de plus que l’année dernière.

Les interventions ont permis de saisir des marchandises dont la valeur à plus de 995,9 millions de dinars, affirmant que le chiffre d’affaires dissimulé, à travers ces pratiques frauduleuses est estimé à 60,1 milliards de dinars. Donnant l’exemple de la spéculation qui touche la filière de la pomme de terre, il a affirmé que les dernières opérations de saisies ont permis de récupérer 120 mille tonnes de pomme de terre, réparties sur onze wilayas, détenues sans document attestant que ces stocks sont déclarés auprès des autorités concernées. Pour M. Kolli, «le stockage est autorisé mais il doit être déclaré et le recours à cette pratique doit être justifiée».

Le même responsable a donné l’exemple des opérations de stockage enregistrées l’année passée, il a affirmé que le chiffre de 10 millions de m3 de stockage des différents produits avait été recensé.

«2989 chambres froides et 1860 entrepôts ont été déclarés, ce qui nous donne une capacité de plus de 10 millions de m3 de stockage des différents produits», a-t-il rappelé.

Samir Hamiche