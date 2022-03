<span style='text-decoration: underline;'>L’Inspection générale de la Présidence de la République installée</span>:<br><span style='color:red;'>Renforcement du contrôle des actions des responsables et de lutte contre la corruption</span>

L’inspection générale a été dotée d’une série de prérogatives lui permettant de s’enquérir des activités des structures objet d’inspection ou d’enquête, chaque mission étant sanctionnée par un rapport destiné au Président de la République.

L’Inspection générale de la Présidence de la République, annoncée il y a quelques semaines par le président de la République, a été installée ce jeudi. Il faut savoir que les prérogatives de cette instance présidentielle s’étendent à tous les secteurs à l’exception de la Défense nationale et les activités juridictionnelles.

A travers cette nouvelle initiative qui vient consolider le principe du contrôle de la fonction publique, le chef de l’Etat imprime clairement sa volonté de moraliser l’acte de gestion et de donner une portée politique à la lutte contre tous les comportements déviants au sein de l’administration. Placé sous l’autorité du président de la République, l’Inspection générale de la Présidence est l’un des principaux engagements du Président Tebboune. L’objectif est l’édification d’une Algérie nouvelle où la confiance du citoyen est restaurée. Cela ne saurait se confirmer sur le terrain qu’à travers un contrôle strict des actions des cadres de l’administration nationale. Cet acte renforce la gouvernance et la lutte contre la corruption. Le citoyen doit donc apprendre que la volonté de M.Tebboune est sans faille, dans son action de «lutte contre la politique d’impunité». C’est là un point sur lequel le Président Tebboune n’a pas manqué d’insister dans toutes ses sorties publiques. Son principal objectif est la consécration de la transparence, dont la conséquence est le rétablissement de la confiance du citoyen en son État. Pour le chef de l’Etat, le citoyen demeure au centre de toutes ses préoccupations.

Le Président de la République, qui a de tout temps rappelé l’importance de la «consécration du contrôle», dans l’action des pouvoirs publics a mis la création d’une Inspection générale parmi ses priorités. Il a d’ailleurs clairement indiqué que la mission de contrôle de cette inspection concernait notamment l’application des décisions et des politiques publiques par les commis de l’État. Ladite mission aura un volet investigation sur le terrain qui sera conduit par des inspecteurs. Ces derniers agiront à travers tout le territoire national pour enquêter dans «tous les secteurs à l’exception de la Défense nationale et les activités juridictionnelles».

«L’objectif de créer une Inspection générale relevant de la Présidence de la République est de contrôler l’action et les activités des responsables, en ce sens qu’aucun responsable ne pourra être au courant des visites de cette Inspection», avait affirmé le Président Tebboune.

Le rayon d’action des inspecteurs sera très vaste, en ce sens qu’ils partiront d’informations sérieuses glanées auprès des citoyens d’abord. Il y a donc dans le fonctionnement de l’Inspection générale de la présidence une fonction de proximité qui rendra crédibles ses interventions auprès des autorités locales et centrales. De fait, cette instance présidentielle veillera au grain sur la mise en œuvre des décisions gouvernementales et l’application des lois de la République. Elle s’assurera aussi «du respect des instructions du président de la République et de la mise en œuvre de ses orientations visant à améliorer la qualité de gestion des services de l’État et des collectivités locales, en sus de la qualité des prestations fournies par ces services au regard des besoins et des attentes des usagers et des citoyens». Les prérogatives de cet organe de contrôle s’étendent également pour couvrir l’application de la législation et de la réglementation régissant le fonctionnement des services de l’État, notamment les institutions et les organismes publics ainsi que les collectivités locales et les structures y relevant.

Nadera Belkacemi