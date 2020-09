<span style='text-decoration: underline;'>Pour protéger l’environnement</span>:<br><span style='color:red;'>Renforcement du dispositif de collecte des déchets ménagers</span>

Dans le cadre du program me des activités de collecte des ordures au niveau des quartiers qui relèvent de la wilaya d’Oran, les services concernés vont renforcer leur dispositif.

Lesdits services vont acquérir un quota important de bacs à ordures pour collecter les déchets ménagers qui vont être installés au niveau des différents points désignés pour ladite opération. Le but est d’essayer de mettre les bouchées doubles en matière de ramassage des détritus pour maintenir les quartiers propres, surtout durant cette période de grande canicule et de crise sanitaire qui sévit suite à la propagation de l’épidémie du Covid-19 en appliquant, notamment, les consignes sanitaires préventives. A cet effet, les agents de nettoyage qui relèvent dudit secteur fournissent tous les efforts et déploient tous les moyens pour des résultats satisfaisants dans le domaine en question. Le but est d’essayer de lutter contre les points noirs qui récidivent et les décharges illicites qui poussent à grande vitesse et prolifèrent à travers les différents quartiers en polluant et en dégradant l’environnement. Dans le même cadre, lesdits services veillent à l’amélioration du cadre de vie des citoyens en assurant de bonnes conditions d’hygiène au niveau des cités d’habitations, surtout durant la conjoncture actuelle.

Bekhaouda Samira