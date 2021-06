<span style='text-decoration: underline;'>Grandes chaleurs</span>:<br><span style='color:red;'>Renforcement du dispositif de lutte contre les feux de forêt</span>

Dans le cadre du programme de lutte contre les feux de forêts et la protection de l’environnement, les services de la conservation des forêts s’impliquent surtout tous les plans surtout durant cette saison pour éviter les incendies dans ces lieux.

Ainsi ils ont renforcé leur dispositif pour affronter les incidents .Dans le même cadre les visiteurs des lieux doivent faire preuve de plus de civisme en évitant d’allumer des feux et de faire des barbecues dans les forêts pour éviter les dégâts .Ils doivent suivre la règlementation mise en place en respectant les consignes pour maintenir les lieux en bon état et éviter d’agresser et de nuire à la nature ce qui peut provoque des dommages parfois ingérables et qui détruisent le tissu forestier surtout durant cette période de grandes chaleurs avec l’ouverture officielle de la saison estivale le 1er juillet . A cet effet, ce genre de comportement peut être nuisible à l’environnement et entraîner des problèmes tel que les incendies dans les forêts qui prennent et prolifèrent à grande vitesse surtout durant cette période de grandes chaleurs et deviennent immaîtrisables en provoquant la destruction du tissu forestier et la pollution de ces endroits verts qui représentent les poumons de la wilaya, ainsi que des espaces de détente et de relaxation pour les familles qui viennent pour se reposer loin du bruit de la ville et de la foule durant les moments libres.

Ainsi pour maintenir ces forêts en bon état, ces services s’impliquent durant cette saison pour atteindre les objectifs visés en matière de lutte contre les incendies.

Tous les moyens humains et matériels sont déployés pour mener à bien ce plan sur le terrain et pour veiller à son application comme il se doit pour lutter contre les feux de forêt.

Bekhaouda Samira