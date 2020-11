<span style='text-decoration: underline;'>Bechar</span>:<br><span style='color:red;'>Renforcement du dispositif de prévention de la pandémie du Covid-19</span>

Le dispositif de prévention et de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a été renforcé à travers les 21 communes de la wilaya de Bechar et de la wilaya déléguée de Béni-Abbès, a-t-on appris mardi des services de la wilaya.

Dans le cadre des mesures préconisées au titre de ce dispositif, il a été a procédé à la réactivation des deux (2) postes de contrôle sanitaire aux entrées Nord et Sud du territoire de la wilaya, à savoir celles de Béni-Ounif (110 km au nord de Bechar) et Kerzaz (350 km au sud de Bechar), a-t-on signalé. Ces deux (2) postes disposant de moyens médicaux effectueront des contrôles sanitaires obligatoires des personnes sortant du territoire de la wilaya en direction du Nord du pays ou de celle en provenance des différentes régions du nord et des hauts plateaux, dans le cadre des opérations de dépistage de la Covid-19, a-t-on précisé.

Un personnel médical et paramédical relevant des secteurs sanitaires des daïras de Béni-Ounif et Kerzaz a été affecté pour la réalisation et le suivi de ces opérations avec le soutien de la gendarmerie nationale et d’autres directions et établissements publics impliqués dans la prévention et la lutte contre la Covid-19, a-t-on souligné. Il a été décidé également, lors d’une récente rencontre du comité local intersectoriel de lutte et de prévention de cette maladie, présidée par le wali de Bechar, le recensement des besoins de la région en moyen de dépistage de la Covid-19 et le renforcement des moyens du secteur de la santé en différents besoins liés à la prévention du virus, ainsi que la relance et le soutien du rôle de la fédération locale des parents d’élèves scolarisés pour l’intensification des actions et opérations de prévention de la propagation de la pandémie en milieu scolaire, a ajouté la source.

D’autres mesures, à savoir l’encouragement du mouvement associatif dans ses actions de sensibilisation de la population sur la prévention et la relance des activités des comités communaux de contrôle et de lutte contre la pandémie du coronavirus, la réquisition du parc automobile des administrations locales pour les besoins des enquêtes épidémiologiques, ainsi que des praticiens de la santé, spécialisés dans la prise en charge de cette maladie, ont été prises par les autorités locales.

En plus de ces mesures, accueillies favorablement par les professionnels locaux de la santé et par la population, il a été aussi procédé à la localisation de l’hôtel “”Antar “”de Bechar, qui relève de l’entreprise publique de gestion touristique de l’ouest (EGTO), comme lieu de prise en charge des personnels médicaux et paramédicaux impliqués dans les soins et la prise en charge médicale des malades de la région atteints de la Covid-19, a-t-on fait savoir.

La wilaya de Bechar lancera mercredi une large opération de désinfection des rues et établissements publics et privés à travers ses 21 communes, au titre du dispositif de prévention de la propagation de la Covid-19. Elle prévoit de plus le renforcement des moyens matériels et humains des centres hospitaliers de la wilaya, notamment l’hôpital “”Tourabi Boudjemaa’’ (240 lits) de Bechar et l’établissement public hospitalier “”Yakoub Mohamed’’ (140 lits) de Béni-Abbes, en plus d’autres établissements et centres de santé, selon la même source. La wilaya s’est déjà dotée d’un laboratoire de dépistage de la Covid-19, utilisant la technique de réaction de polymérisation en chaîne (PCR) ou virologique, et ce au niveau du Centre anti-cancer de Béchar, en plus de deux (2) scanners ultramodernes, a-t-on fait savoir.