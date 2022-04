<span style='text-decoration: underline;'>Assainissement</span>:<br><span style='color:red;'>Renforcement du système de relevage du groupement urbain d’Oran</span>

Plusieurs stations de relevage et de collecteurs de rejets ont été réalisées ces deux dernières années pour renforcer le système de relevage du groupement urbain d’Oran, a-t-on appris auprès de la direction locale des Ressources en eau.

Les travaux de réalisation de cinq (5) stations de relevage ont été récemment achevées au niveau des localités de Bethioua, Ain Bya, Arrarba, Chehaïria, et Ayaïda, pour un débit de 400 litres par seconde, selon un document de la Direction des Ressources en eau de la wilaya d’Oran, énumérant les projets et les actions réalisés dans ce cadre.

Les By-pass de cinq (5) autres stations de relevage dans un état de vétusté très avancé , ont été remplacés par un nouveau collecteur d’assainissement d’écoulement gravitaire situé à Belgaïd, avec un débit de 280 litres par seconde. Le nouvel équipement est en mesure d’éviter tout débordement des eaux usées dans cette localité, selon le document. Dans la daïra de Gdyel, une station de relevage a été réalisée au niveau de Benfreha, pour le raccordement du programme des 1.000 logements, a-t-on encore indiqué de même source, ajoutant qu’une autre station de relevage a été réalisée dans la zone d’activité d’Oued Tlélat. Par ailleurs, d’autres actions sont en voie de lancement, à l’instar de la réhabilitation de la station principale de refoulement de Haï Dhaya, à Petit Lac, devant permettre d’acheminer toutes les eaux usées du groupement urbain d’Oran vers la station d’El Kerma, ainsi que la réhabilitation et la remise en service de deux stations de relevage à El Karma et Es-Sénia. Les projets de deux stations de relevage à Mahdia et Chekalil, dans la daïra de Oued Tlélat, devraient être lancés dans l’objectif d’éradiquer les fosses septiques dans ces localités, affirme-t-on dans le même document. La commune de Kristel bénéficiera, quant à elle, d’une station monobloc de pré-traitement des eaux usées pour prendre en charge les rejets de cette localité.