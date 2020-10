<span style='text-decoration: underline;'>Constitution</span>:<br><span style='color:red;'>Renforcer la participation de la communauté nationale à l’étranger</span>

Les journaux paraissant à Oran ont estimé, dans leur édition du dimanche, que le projet d’amendement de la constitution, renforce le rôle et la participation de la communauté nationale à l’étranger dans les projets de développement.

Dans ce contexte, «El Djoumhouria «, sous le titre «la communauté nationale à l’étranger : un nouveau soutien «, écrit que « les dispositions de la nouvelle constitution accordent le droit à la communauté nationale à l’étranger de bénéficier de projets économiques et de développement ainsi que de programmes de logement toutes formules confondues».

Le journal a rappelé que l’Etat a promulgué de nouvelles lois pour permettre à cette communauté d’investir, de créer des PME et de bénéficier de financements. « La nouvelle constitution accorde aux membres de cette communauté d’occuper sans condition de hautes fonctions de l’Etat comme les autres citoyens, à l’exception de celles définies par la loi et exigeant la nationalité algérienne».

Dans les pages intérieures, «El Djoumhouria « a donné la parole à des citoyens de la région ouest du pays et à des universitaires qui se sont exprimé sur le contenu et les dispositions du projet d’amendement de la loi fondamentale du pays. De son côte, «Cap Ouest «, sous le titre «les bases d’un Etat de droit «, est revenu sur les dispositions concernant le secteur de la justice contenues dans le document soumis au référendum.

« Il s’agit d’un signe de santé pour la révolution du secteur important de la justice pour incarner l’égalité et appliquer le principe essentiel du respect des normes juridique», a commenté le journal.

Il a rappelé que «pour asseoir les bonnes bases d’un Etat de droit, la constitution a porté sur le remplacement du Conseil Constitutionnel qui était +maniable+ par l’ancien système par une Cour Constitutionnelle». Et d’ajouter, «notre justice sera encore plus forte grâce au nouveau code pénal, et les lois contre l’enlèvement des enfants, les bandes de quartiers ainsi que les conditions de la détention provisoire». Enfin, «Ouest Tribune» et «Le Patriote» ont rendu compte des faits saillants ayant marqué la campagne référendaire tout en mettant exergue la nécessité d’opérer une rupture avec les pratiques du passé et de l’institution d’une Algérie nouvelle.