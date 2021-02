<span style='text-decoration: underline;'>SIDI CHAHMI</span>:<br><span style='color:red;'>Renouvellement de l’éclairage public avec des led et réalisation de stades de proximité</span>

Dans le cadre du programme pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens entre autres au niveau du septième ilot qui relève de la commune de Sidi Chahmi ,il a été programmé la réhabilitation du réseau routier .

Les entreprises qui ont pris en charge les dits chantiers ont été choisies et installées depuis quelque temps et les travaux sont en cours. Il a été également decidé de renouveler le réseau de l’éclairage public avec le système performant et moderne led. Les travaux concernant l’éclairage ont été achevés. Dans le même cadre , un nouveau stade de proximité au niveau de la cité des 332 logements a été réalisé et réceptionné dernièrement ,ainsi qu’un second qui va être construit au niveau du troisième ilot. A cet effet ,les services concernés fournissent tout les efforts pour arriver à achever les projets à temps avec toutes les finitions exigées . Le but est d’améliorer l’état du réseau routier au niveau des lieux qui relèvent de la dite commune pour assurer aux automobilistes qui empruntent les routes au quotidien ,de pouvoir conduire aisément et en toute quiétude et réalisent des structures sportives notamment pour permettre aux jeunes d’exercer leurs activités sportives à coté de chez eux dans des lieux adéquats et pour leur donner également l’opportunité de se consacrer à des tournois sportifs de proximité et de s’occuper à s’entrainer durant les moments libres ,les weekend et les vacances dans des espaces adéquats équipés de toutes les commodités évidentes pour pratiquer les activités sportivités entre autre le football ou le jogging.

Bekhaouda Samira