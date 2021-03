<span style='text-decoration: underline;'>HASSI BEN OKBA</span>:<br><span style='color:red;'>Renouvellement du réseau d’éclairage public avec la technique Led</span>

Dans le cadre du vaste programme des projets de développements à concrétiser pour améliorer le cadre de vie des citoyens au niveau des diverses communes qui relèvent de la wilaya et surtout pour répondre favorablement aux demandes et pour pallier les carences existantes ,au niveau de celle de Hassi Ben Okba, un avis d’appel d’offres a été lancé pour des travaux concernant le réseau d’éclairage public qui vont avoir lieu pour le renouveler avec la nouvelle technique moderne Led.

Dans le même cadre, plusieurs projets ont été réalisés au niveau de la partie est de la commune au niveau du hai 18 février où des trottoirs ont été réhabilités ,ainsi qu’un stade qui va être réhabilité .Au niveau du centre de la commune plus précisément au niveau de la rue principale qui relève de hai Abène Ramdane, où se situe une rue commerçante où sont implantés des magasins, des travaux ont touché notamment la façade .

Concernant la partie ouest de la commune au niveau des hais Akid Lotfi et d’El Wiame des travaux vont également portés sur la restauration des trottoirs .Pour le bon déroulement de ces travaux tous les moyens sont déployés pour finaliser ces projets à terme et selon les normes réglementaires exigées.

Bekhaouda Samira