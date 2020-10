La décision prise en Conseil des ministres concernant les rentrées scolaire et universitaire est venu rassurer les parents d’élèves. L’ensemble de la communauté nationale attendait avec une pointe d’impatience la «libération» des fameuses dates. Il est clair à ce propos, que la démarche du président de la République était principalement mue par la volonté d’éviter toute propagation de la pandémie à l’occasion justement de la rentrée scolaire. Beaucoup de pays qui avaient pris à la légère le rapport entre cet événement annuel incontournable et la situation sanitaire, s’en mordent aujourd’hui les doigts. Ils ne savent plus quoi faire. Alors que certains, à l’image de la France, s’en sont pris aux restaurateurs dans l’espoir de maîtriser le coronavirus, d’autres, comme la Tunisie, ont imposé un couvre-feu et déployé l’Armée pour le faire respecter par les citoyens. L’Algérie est très loin de ces extrêmes. Mais il ne faut pas crier victoire, pour autant. Et pour cause, à partir du 21 octobre prochain, le pays entre dans une nouvelle phase. Il va s’exposer au virus. Cela voudra dire que les Algériens seront devant un autre défi, celui de réussir leurs rentrées scolaire, universitaire et de la formation professionnel, tout en maintenant le taux de contamination à un niveau maîtrisable. Ce ne sera certainement pas une partie facile. Ce sera véritablement un combat de tous les jours sur plusieurs mois. Pour situer l’ampleur du défi, il faut savoir que le risque de se retrouver dans le schéma du Maroc n’est pas exclu. Mais bien avant d’en arriver à parler de cet extrême, il faut savoir relativiser et capitaliser sur une belle expérience de lutte contre le Covid-19. En effet, l’Algérie fait partie des rares Etats qui ont parfaitement réussi le déconfinement. En passant de plus de 600 cas à 141 pas jour, les Algériens ont donné la preuve de la perspicacité du protocole mis en place. De fait, l’on n’est pas dans une perspective de reconfinement. Partant de ce constat réaliste, une rentrée scolaire sans la pression du

Covid-19 est potentiellement à portée de main. Et si l’Algérie parvient à mettre ses enfants à l’école, sans leur faire courir un gros risque de contamination, elle aura réussi un défi majeur. La vie sera redevenue presque normale avec un moindre coût en vies humaines. Mais on en n’est pas encore là. C’est un défi qu’il va falloir relever, mais d’autres défis attendent pour que la vie reprenne tous ses droits. Après les écoles et les universités, on passera aux salles de spectacles, aux stades… etc.

Par Nabil.G