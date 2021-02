<span style='text-decoration: underline;'>Vente de bétail</span>:<br><span style='color:red;'>Réouverture des marchés</span>

Dans le cadre du programme de reprise des activités commerciales suite au déconfinement progressif, les services concernés ont procédé à la réouverture des souks de bétail au niveau de la wilaya d’Oran à l’instar des autres wilayas du pays sachant que ces lieux ont été fermés durant une longue période qui s’est étalée sur plusieurs mois suite à la propagation de l’épidémie du Covid-19.

Dans le même cadre, les services concernés ont signalé que pour le bon déroulement des activités au niveau de ces lieux, tous les moyens sont déployés et tous les efforts sont fournis pour, notamment, le respect total du protocole préventif sanitaire au niveau des souks pour éviter la contamination au virus.

Les services concernés ont donné des consignes pour adopter fermement le protocole pour, notamment, atteindre les objectifs visés pour arriver à casser la chaîne de contamination et atteindre un niveau zéro nouveau cas positif. A cet effet, les services concernés veillent à ce que les ventes se déroulent, entre autres, selon les normes d’hygiène exigées et avec le respect de distanciation sociale sur les points de vente et le port de bavette. Le but est d’essayer de protéger les vendeurs et les clients du virus. Cette initiative de reprise des activités de vente de bétail a été très appréciée et très réconfortante pour les vendeurs vu que la fermeture de ces souks durant un long moment, suite à la crise sanitaire, a causé des désagréments et s’est répercutée négativement sur plusieurs pans de la société.

Bekhaouda Samira