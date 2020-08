<span style='text-decoration: underline;'>Les spécialistes insistent sur le respect du protocole sanitaire</span>:<br><span style='color:red;'>Réouverture des mosquées après 5 mois de fermeture</span>

Des milliers d’Algériens ont pu de nouveau prier, hier, dans les quelques 4000 mosquées réparties à travers le pays et autorisées par la tutelle à ouvrir leurs portes depuis d’hier.

Après une fermeture qui a duré plus de cinq mois, les mosquées ont reçu les fidèles, exhortés à respecter le protocole sanitaire en vigueur pour éviter la contagion par le coronavirus. Au niveau de plusieurs wilayas du pays, des opérations de désinfection et stérilisation avaient précédé la réouverture des lieux du culte.

En effet, l’opération de réouverture des lieux de culte musulman a été supervisée par le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmahdi, qui a accompli la prière du Dohr au niveau de la mosquée « Larbi Khaled », dans la commune de H’raoua, à Alger.

À cette occasion, M. Belmahdi a affirmé qu’au premier jour de l’ouverture des lieux du culte, le protocole sanitaire a été respecté dans les mosquées autorisées à rouvrir leurs portes.

« Nous avons reçu des photos qui démontrent que le protocole sanitaire est respecté au niveau des mosquées ; j’espère que cette situation continuera dans les prochains jours et j’appelle les Algériens à la mobilisation pour veiller à la santé publique », a-t-il déclaré.

Il est à signaler que face au soulagement affiché par beaucoup de citoyens ayant rejoint, hier, les lieux de culte, comme en témoignent les images diffusées par les chaînes de télévision, les fidèles doivent faire preuve de responsabilité pour une meilleure application des mesures sanitaires et de protection contre la Covid-19.

Pour les spécialistes et les professionnels de la santé, il s’agit d’un véritable challenge qu’il faut relever, appelant à la nécessité de respecter les mesures de prévention et de protection contre le coronavirus au sein des mosquées.

Il s’agit notamment de la distanciation physique entre les fidèles et l’utilisation des moyens de protection tels que les masques et le gel hydro-alcoolique, entre autres.

S’agissant des wilayas où les mosquées ont ouvert, hier, leurs portes, la Radio nationale a donné quelques chiffres concernant le premier jour.

«À Constantine, le nombre de mosquées concernées par la décision de réouverture partielle a été augmenté de 88 à 174», indique la chaîne III de la Radio nationale.

«Une décision prise après une étude approfondie et la prise en charge de quelques réclamations », ont fait savoir les responsables de la wilaya précisant que 76 mosquées seront rouvertes au chef-lieu de wilaya, 29 dans la commune d’El Khroub, 18 dans la commune de Hamma Bouziane, 14 autres à Didouche Mourad et 7 mosquées à Ain Smara et Ibn Ziad», détaille encore la même source.

Dans cette wilaya, les responsables ont mis en garde contre le non-respect du protocole sanitaire. Selon la chaîne III, ces responsables ont affirmé que «tout manquement au respect des mesures de prévention débouchera à la fermeture de la mosquée».

Le même média a révélé que dans la wilaya de Ghardaïa, la réouverture a concerné 96 mosquées.

Alors que la décision de réouverture concernera d’autres mosquées au fur et à mesure, il est à signaler, toutefois, que la grande prière du vendredi n’est pas autorisée pour l’instant et elle est toujours suspendue jusqu’à un nouvel ordre. La semaine passée, le premier responsable du secteur, M. Belmahdi, évoquant ce sujet, a donné les explications sur la suspension de la prière du vendredi. Le ministre avait indiqué que cette suspension était justifiée par le souci d’éviter le regroupement d’un grand nombre de fidèles, ce qui enfreindrait les mesures de protection et de prévention contre le coronavirus.

« Si nous n’avions pas suspendu la prière du vendredi, un grand nombre de fidèles auraient fait le déplacement à la mosquée, ce qui entrave l’application du protocole sanitaire. La mosquée doit être un modèle et un exemple dans l’application des mesures de prévention », a-t-il argué, précisant qu’il était difficile d’encadrer un grand nombre de personnes dans le cas où la prière du vendredi n’avait pas été suspendue.