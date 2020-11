<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Réouverture du pavillon 14 au CHUO</span>

Avec l’augmentation du nombre des cas du Covid-19 à Oran ces derniers jours, comme ce fut le cas dans les autres wilayas du pays, il fallait remettre à nouveau le dispositif sanitaire au niveau des hôpitaux.

En effet, après la réouverture du service de pneumologie à l’Ehu pour recevoir les cas du Covid-19, c’est au tour du pavillon 14 du centre hospitalo-universitaire d’Oran Chuo d’être spécialement aménagé pour accueillir les hospitalisations du Covid-19.

Ce qui permettra d’alléger la pression sur le service des maladies infectieuses de cet hôpital qui reçoit de plus en plus de cas de la pandémie. Notons que selon des spécialistes, le non respect des mesures préventives est la principale cause de l’augmentation du nombre des cas.

Après une accalmie de quelques semaines à Oran, le nombre des cas est reparti à la hausse, ce qui démontre que les citoyens doivent faire preuve de plus en plus de vigilance pour éviter la contamination.

Fethi Mohamed