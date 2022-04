<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Réouverture mardi de la salle OMS d’Arzew</span>

La salle omnisports (OMS) d’Arzew rouvrira ses portes mardi après trois ans de fermeture au cours desquelles elle a subi d’importants travaux de réhabilitation en prévision de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM), prévue l’été prochain à Oran, a-t-on appris, samedi, de la direction du club local de handball.

Dans une déclaration à l’APS, le président de l’ES Arzew, Amine Benmoussa, a fait savoir que son club, qui évolue dans l’Excellence (hommes) a programmé, en coordination avec les autorités locales de la ville, une cérémonie officielle dans la soirée pour célébrer l’évènement. «

Nous avons décidé de fêter la réouverture de cette salle en organisant une cérémonie officielle avec, entre autres, un match-gala dans la soirée de mardi qui opposera mon équipe au MC Oran (Excellence)», a-t-il fait savoir.

Cette salle omnisports, d’une capacité d’accueil de 3.000 places, a connu, tout au long des trois dernières années, plusieurs opérations de rénovation ayant touché ses différents équipements, rappelle-t-on. Outre les vestiaires et les gradins, dont les opérations de mise à niveau étaient prises en charge par l’APC d’Arzew, cette infrastructure sportive qui va accueillir le tournoi de handball (dames) lors des JM (25 juin-6 juillet 2022), a bénéficié d’un parquet très moderne de marque «Gerflor 9 mm» grâce au concours de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran. Il s’agit d’un tapis semblable à celui qui a abrité, le mois de janvier dernier, les rencontres du championnat d’Europe de handball, domiciliées en Hongrie et Slovaquie, avait déclaré, récemment, à l’APS le DJS, Yacine Siefi.

Le président de l’ESA, dont l’équipe a échoué à se qualifier à la phase des Play-offs du championnat de l’Excellence, s’est dit, en outre, «soulagé» par la remise en service de la salle OMS d’Arzew, une réouverture qui va mettre un terme «à trois années très difficiles vécues par mon équipe, pendant lesquelles elle s’était retrouvée sans domicile fixe, une situation qui s’est répercutée négativement sur ses résultats».

Il a profité de l’occasion pour appeler les responsables de l’APC, propriétaire de la salle, à «prendre soin de cet acquis, qui sera d’un apport non négligeable dans le développement du sport dans la commune». Outre les JM, la salle OMS d’Arzew devrait abriter également la coupe arabe des clubs vainqueurs de coupes, initialement prévue pour mars dernier avant qu’elle ne soit reportée à une date ultérieure.