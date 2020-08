<span style='text-decoration: underline;'>Affaires religieuses et des wakfs </span>:<br><span style='color:red;'>Réouverture prochainement de 161 mosquées</span>

Dans le cadre du programme des actions de déconfinement progressif qui se déroule au niveau de la wilaya d’Oran et la reprise graduelle de certaines activités, une commission qui relève des services de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya s’est réunie dernièrement pour lister les mosquées qui vont rouvrir après leur fermeture pendant plusieurs mois pour des raisons de sécurité sanitaire.

Lesdits services vont procéder à la réouverture prochainement de quelque 161 mosquées sur 628 implantées sur les différentes communes de la wilaya. Une autre liste supplémentaire a été arrêtée et proposée au ministère de tutelle pour la réouverture de quelque 60 autres petites mosquées au niveau d’autres groupements d’habitations, les études sont en cours pour ladite proposition. A cet effet, lesdits services lancent les préparatifs pour le bon déroulement de ladite opération et pour permettre les prières dans les quelques lieux cultes arrêtés qui répondent aux normes sanitaires recommandées pour accueillir les personnes qui viennent pour prier dans lesdits lieux, selon les conditions règlementaires. Ils lancent un appel aux citoyens qui viendront pour accomplir les prières pour respecter fermement l’ensemble des consignes sanitaires préventives exigées, à savoir, le port de bavette obligatoire, le respect de la distanciation sociale en priant dans les mosquées désignées pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19. Dans le même cadre, lesdits services signalent qu’ils vont procéder également à des opérations de nettoyage et de désinfection ces lieux en continu pour assurer une bonne hygiène pour une bonne protection sanitaire des citoyens. Pour le bon déroulement desdites actions, lesdits services fournissent tous les efforts et déploient tous les moyens sur tous les plans pour lutter contre ledit virus et pour notamment, sortir le plutôt possible de la crise sanitaire qui sévit.

Bekhaouda Samira