<span style='text-decoration: underline;'>FAF</span>:<br><span style='color:red;'>Répartition des tâches au sein du bureau fédéral</span>

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, a procédé vendredi soir à la répartition des tâches et missions entre les différents membres du bureau fédéral, indique samedi un communiqué de la FAF.

Cette répartition est intervenue lors de la première réunion statutaire mensuelle, en présence de tous les nouveaux membres du BF ainsi que les présidents des Ligues nationales, du Directeur technique national (DTN) et du médecin fédéral.

Répartition des tâches au bureau fédéral :

–Charaf-Eddine Amara : Président de la Commission fédérale d’arbitrage (CFA), alors que Bichari Mohamed, ex-arbitre international, sera vice-président et sera intronisé président une fois les statuts de la FAF amendés.

–Maouche Mohamed : Président de la Commission juridique, alors que Ghezzal Réda, secrétaire général-adjoint de la FAF, sera vice-président.

–Bahloul Amar : vice-président et Président de la Commission de

coordination des Ligues.

–Benhamza Yacine : vice-président et Président de la Commission du football professionnel.

–Aissaoui Mouldi : Conseiller du Président de la FAF et Président de la Commission de Réforme du cadre juridique.

–Gasmi Rachid : Président de la Commission de Gouvernance.

–Oumamar Larbi : Président de la Commission du statut du joueur.

–Ghouti Mohamed : Président de la Commission de Coupe d’Algérie.

–Oukali Rachid : Président de la Commission des Finances.

–Laghouati Nassiba : Présidente de la Commission du football féminin.

–Meddane Hakim : Président de la Commission Futsal, Beach-soccer et le-football.

–Mansouri Bachir : Président de la Commission Développement des infrastructures.

–Touil Rachid : Président de la Commission du football amateur.

–Dr. Damerdji Djamel-Eddine : Président de la Commission médicale fédérale.