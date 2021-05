<span style='text-decoration: underline;'>El Tarf</span>:<br><span style='color:red;'>Repêchage d’un corps sans vie à El Kala</span>

Les services de la Protection civile de la wilaya d’El Tarf ont repêché au niveau de Ras El Maalam relevant de la daïra frontalière d’El Kala, le corps sans vie d’un homme, a-t-on appris, dimanche, du chargé de la communication de ce corps de sécurité le lieutenant Seifeddine Madaci.

Le corps de la victime portée disparue vendredi dernier, a été repêché après de longues heures de recherches et acheminé vers les services de la morgue de l’hôpital d’El Kala pour autopsie, a indiqué le lieutenant Madaci.

Résidant dans la commune d’El Bouni, relevant de la wilaya de Annaba, la victime R.A, père de trois enfants, est sortie à l’aube de vendredi dernier, pour une partie de pêche mais n’avait plus donné signe de vie. Aussitôt l’alerte donnée, les services des gardes côtes et de la protection civile ont entamé les recherches pour retrouver le cadavre de la victime âgée de 45 ans, au niveau du lieu-dit Ras El Allem. Une enquête a été, par ailleurs, ouverte par les services compétents pour déterminer les causes et les circonstances exactes du drame, a souligné le lieutenant Madaci.