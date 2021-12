<span style='text-decoration: underline;'>L’APC d’Aïn El Türck sans SG depuis une année</span>:<br><span style='color:red;'>Répercussion sur l’état civil et la prise en charge des citoyens</span>

La colère des citoyens qui affluent ces jours ci, en nombre, à l’état civil d’Aïn El Türck pour le retrait de documents administratifs réclamés par les services d’aide sociale et la CNAS ou la CNR pour le reversement des indemnités des 4.000 et 10.000 ou des pensions des retraités n’ayant pas actualisé leur mise à jour, ne pourrait s’expliquer que par un dysfonctionnement ou un trouble fonctionnel dans l’organisation du travail et la gestion du service. Dans le cas de l’état civil d’Aïn El Türck, ce trouble s’expliquerait à son tour par la vacance , depuis presque une année, du poste de SG d’APC, pour des raisons méconnues jusque là.

En effet, renseignements pris, le dernier SG en date nommé à ce poste, a fait l’objet d’une mutation vers une autre destination, sans que ne soit désigné son successeur.

Le sujet aurait pu paraître anodin, connaissant la célérité avec laquelle l’administration règle en général ce genre de problèmes, mais il y a lieu de savoir que durant toute cette période de vacance du secrétariat général , l’assemblée communale d’Aïn El Türck avait été gelée sur décision de l’ex wali d’Oran et la gestion des affaires communales déléguée à l’administration locale, en l’occurrence la daïra d’Aïn El Türck. Il est vrai que la décision de gel a été salutaire et largement approuvée par une grande partie de la population eu égards aux interminables conflits entre les élus de l’ex assemblées. Comme il est vrai que cette décision n’avait pas totalement enfreint la bonne gestion des affaires communales. Laquelle gestion, échoit désormais à la nouvelle assemblée communale issue du scrutin du 27 novembre dernier.

Sauf que, la longue vacance observée dans le secrétariat général de l’APC, a engendré une forme de relâchement dans la prise en charge du citoyen, lequel est lui aussi, en grande partie reprochable à bien des égards par son comportement, parfois abusif, voire zélé. Avant-hier, dans la matinée, soit avant l’arrivée du maire accompagné de son exécutif, l’état civil était en ébullition en raison des réclamations houleuses des citoyens agacés devant des guichets quasiment vides, avant que tout ne revienne à l’ordre et que les préposés ne reprennent leurs postes pour enfin prendre en charge les demandeurs de documents. Une situation déplorable que beaucoup de citoyens voudraient désormais voir être révolue et à jamais bannies surtout, certaines pratiques de passe-droit et de clientélisme. D’autant plus que ceux qui réclamaient ces documents administratifs faisaient partie de familles nécessiteuses et dans le besoin, dont la perception des maigres indemnités sociales constituait pour elles, un apport plus que vital. Il faut tout de même souligner que quelques années auparavant, l’état civil de l’APC d’Aïn El Türck s’était classé premier à l’échelle de wilaya en matière de qualité de prestations. Une palme qui a fait sa fierté avant qu’il ne retombe aujourd’hui dans la léthargie. Les contribuables d’Aïn El Türck espèrent que les pouvoirs publics et la nouvelle assemblée communale remédieront au plus vite à cette situation, en commençant par la désignation d’un SG, capable d’assurer un meilleur fonctionnement de ce service sensible, cela et pour le bien-être du citoyen et pour celui des préposés soumis eux aussi à de fortes pressions en les périodes de tension.

Karim Bennacef