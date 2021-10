Répondre à toutes les provocations

L’Algérie commémore demain le 60eme anniversaire des massacres du 17 octobre 1961. Une date qui marque de façon indiscutable l’hideux visage de la France coloniale. Le 17 octobre n’est qu’une étape d’une longue barbarie, exercée par la France pendant plus de 130 ans, sur le peuple algérien.

Maurice Papon a donné ce jour-là, autorisé par le gouvernement français de l’époque, carte blanche à sa police pour ne faire aucun quartier et de tuer sans distinction des hommes et des femmes désarmés, sortis manifester pacifiquement pour demander l’indépendance de leur pays l’Algérie.

Des centaines d’Algériens sont tombés sous les balles assassines d’une police enragée qui n’a pas hésité à tirer à bout portant sur de pacifiques manifestants. Une police poussant la haine jusqu’à jeter dans la Seine des dizaines d’Algériens morts de la manière la plus atroce qui soit.

Demain la France actuelle et son président Macron seront face à l’un de leur crime le plus atroce, qui renseigne sur la brutalité d’un colonialisme abject qui s’est permis toutes les horreurs sur un peuple où ni les femmes ni les enfants n’ont été épargnés.

Cette France qui ose aujourd’hui, à travers la voix de son président, s’attaquer toute honte bue à notre pays et veut s’ingérer dans ses affaires internes et plus grave encore remettre en cause l’existence de la nation algérienne avant sa colonisation en 1830. Cette France dont les mains sont encore tachées du sang de millions d’Algériens massacrés et torturés par une soldatesque colonialiste haineuse et barbare qui a commis les plus abjects crimes pendant la longue nuit coloniale qui a duré 132 ans.

Les martyrs du 17 octobre 1961, ceux du 8 mai 1945, ceux des révoltes populaires dans les quatre coins du pays, ceux de notre glorieuse guerre de Libération exigent de notre génération de ne rien laisser passer, de mettre cette France hautaine devant son passé criminel.

Notre histoire millénaire depuis Jugurtha et nos lointains aïeux fondateurs de la nation algérienne a toujours été marquée par de grandes luttes et de victoires qui ont mis à genoux tous les envahisseurs dont la France qui a fini par céder face à la résistance héroïque d’un peuple qui a toujours refusé la soumission et la refusera pour l’éternité. Et la France d’aujourd’hui devra tirer les bonnes leçons de son passé et savoir une bonne fois pour toutes que l’Algérie est un État indépendant et fort qui saura répondre à toutes les provocations d’où qu’elles viennent.

Par Abdelmadjid Blidi