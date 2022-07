<span style='text-decoration: underline;'>Appel à l’aide de la Tunisie confrontée aux feux de forêts</span>:<br><span style='color:red;'>Réponse instantanée du Président Tebboune</span>

Les Algériens qui ont salué la réouverture des frontières entre les deux pays, avec une pensée pour leurs frères tunisiens qui ont grandement besoin de dynamiser leur industrie touristique, approuvent certainement la décision du président de la République.

En réponse à une demande formulée par la Tunisie, confrontée ces derniers jours à d’importants feux de forêts, le Président Tebboune a ordonné l’envoi immédiat d’importants moyens pour aider aider le pays voisin à faire face au sinistre qui le frappe. Cette aide d’urgence consistent en deux gros hélicoptères des forces aériennes et de 25 gros camions de la protection civile, 4 véhicules poste de commandement, une ambulance médicalisée, ainsi que 80 éléments de la Protection civile, tous grades confondus, qui sont entrés en Tunisie pour aider nos frères tunisiens à éteindre les feux de forêts que connaît ce pays. Tout le matériel devrait arriver en Tunisie dans les premières heures de la matinée d’aujourd’hui.

La réaction rapide d’Alger à la sollicitation de la Tunisie renseigne, si besoin, sur la forte solidarité qui lie les deux peuples. L’Algérie a de tout temps été aux côtés du peuple et des autorités tunisiennes, indépendamment de la nature du régime. En ne s’ingérant jamais dans les affaires internes de ce pays, elle a pu conserver une relation privilégiée avec un Etat et une société qui n’ont plus besoin de prouver l’attachement qu’ils éprouvent à l’endroit de l’Algérie. Depuis le massacre coloniale de Sakliet Sidi-Youcef où le sang algérien s’est mélangé avec celui des Tunisiens, en passant par la parfaite entente tout le long des année Bourguiba et Benali et le soutien plus que fraternelle de la Tunisie en direction des Algériens lors de la décennie noire et pour finir avec le renvoi d’ascenseur des Algériens qui ont sauvé plusieurs saisons estivales de la Tunisie, confrontée à l’hydre terroriste, conséquemment à la révolution du Jasmin. Ce soutien demeure à ce jour actif, à travers notamment des apports conséquents de fonds en centaines de millions de dollars, et l’envoi vers ce pays de matériel médical pour faire face à la pandémie de la Covid-19. Cette relation exceptionnelle est donc inébranlable et le million de touristes algériens attendus en Tunisie confirmeront l’attachement mutuel à cette fraternité, rarement constatée entre deux peuples.

Les Algériens qui ont salué la réouverture des frontières entre les deux pays, avec une pensée pour leurs frères tunisiens qui ont grandement besoin de dynamiser leur industrie touristique, approuvent certainement la décision du président de la République d’envoyer tout ce matériel pour accompagner les hommes de la Protection civile tunisienne dans leur lutte contre les incendies qui font rage dans l’est du pays.

Anissa Mesdouf