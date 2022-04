<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Report de l’AGO et départ du staff technique Ouala-Delhoum</span>

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du Club Sportif Amateur, le CSA/USM Bel Abbés a été reportée lundi alors que le club se dirige vers un ko total.

Pour en revenir à cette AGO, et selon l’ordre du jour, trois points étaient au menu: bilan moral et financier de 2021, adoption des nouveaux membres de l’AG, et enfin, démission de la présidence du CSA/USMBA en occurrence Abbés Morsli. Ce dernier clame son intention de jeter l’éponge mais sans pour autant préciser la démission ou non des membres du bureau qui sont les Benaissa Noureddine (trésorier), Amri Aoued (secrétaire général), Meksi Habib (adjoint du SG), Moumeni Hadj (ex trésorier), et les deux membres Hamidi Ahmed et Mekki Nacer. Mais cette AGO n’a pas eu lieu comme prévu au centre des loisirs sis au Boulevard Ahmed Zabana (Route Mascara) à cause et comme toujours d’un quorum non atteint. Sur les 26 membres, uniquement six ont répondu présents et c’est Abbés Morsli qui a informé que la prochaine AGO aura lieu le lundi prochain. Une décision qui n’a pas était du tout du goût des deux anciens présidents, à savoir Zoubir HGhalem et Missouri Mustafa. D’autre part, on apprend que le duo qui formait le staff technique de l’USMBA, Delhoum Mohamed et Ouala Samir ont jetés l’éponge hier et laissé les joueurs sans entraineur à quatre jours du déplacement de Ben Aknoun pour le compte de la 25ème journée du championnat. Un staff technique qui assurait seulement les séances d’entrainements car l’USMBA vient d’être sanctionnée d’une amande de 15 millions pour absence d’entraineur face au JSMT. Une vraie débandade!

B. Didéne