<span style='text-decoration: underline;'>Saison 2020-2021</span>:<br><span style='color:red;'>Report des compétions au mois de septembre</span>

La Fédération algérienne de natation a décidé de reporter les compétitions de natation et de Water-polo initialement prévues en août, au mois de septembre prochain afin de permettre une excellente préparation aux nageurs, selon le nouveau calendrier dévoilé par l’instance fédérale.

Cette décision a été approuvée par le Bureau fédéral (BF) de la FAN, lors de sa réunion tenue en marge du championnat national d’été «Open» organisé du 11 au 16 juillet à Alger.

Le nouveau calendrier prévoit le déroulement du championnat national des catégories «minimes et juniors» entre le 1er et 4 septembre à la piscine du Complexe olympique Mohamed Boudiaf, alors que la piscine du Complexe El-Baz de Sétif abritera le championnat national des «Poussins» durant la période allant du 23 au 25 septembre, selon la FAN, qui souligne que le championnat national en eaux libres est programmé le 5 septembre soit au barrage Boukerdene (Tipasa) ou à Alger. Pour le championnat national de Water-Polo, l’instance fédérale a indiqué que cette compétition réservée aux U16 et U20 ans sera organisée du 30 septembre au 2 octobre à Constantine. Pour ce qui est de la Coupe d’Algérie de Water-Polo, les éliminatoires débuteront le 31 octobre, alors que la finale aura lieu le 1er novembre à la piscine d’El-Baz de Sétif. Le Directeur des équipes nationales de la FAN, Lamine Benabderrahmane, a souligné que la décision du report des compétitions, a pris en considération les conditions difficiles dans lesquelles se déroulent les entraînements des clubs en prévision de compétitions officielles. «Nous avons décidé lors de la réunion du BF, de reporter les compétitions prévues au mois d’août, dont le championnat des minimes initialement prévu le 6 août, au début du mois de septembre, en raison de la reprise tardive des entraînements des petites catégories, afin de leur donner les meilleures chances de préparation» a précisé le DEN. Il y a lieu de souligner que l’USM Alger s’est adjugée le titre national d’été-2021 clôturé vendredi au complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), en dominant le classement mixte (dames et messieurs) avec un total de 24 médailles dont (10 or, 5 argent et 9 bronze).