<span style='text-decoration: underline;'>Garderies</span>:<br><span style='color:red;'>Reprise avec respect strict du protocole sanitaire</span>

Dans le cadre du programme de déconfinement progressif et de la reprise graduelle des activités au niveau de la wilaya d’Oran, les services des garderies s’impliquent sur le terrain pour veiller au respect strict des consignes sanitaires préventives au niveau desdites structures.

Ces derniers vont assurer des opérations de nettoyage et de désinfection approfondie des lieux pour éviter que les enfants ne contractent le virus Covid-19 sachant que les garderies ont fermé durant plusieurs mois depuis le début de la propagation de ladite en mars.

Dans le même cadre, il a été signalé que lesdits services mettent les bouchées doubles pour une bonne reprise au niveau des crèches en insistant sur le port de bavettes et le maintien de la distance de sécurité entre les tables dans les salles et la réduction du nombre d’enfants gardés dans chaque groupe pour une protection extrême.

Lesdits services mettent à la disposition du personnel des crèches, des enfants et de ceux qui les accompagnent du gel hydro alcoolique pour des mesures sécuritaires.

Pour le bon déroulement des activités éducatives dans les garderies qui relèvent de la wilaya durant cette période de crise sanitaire, les services concernés déploient tous les moyens et fournissent tous les efforts pour lutter contre ledit virus au niveau des crèches et pour continuer à exercer leur activité sans risque de contamination pour arriver à un niveau zéro nouveau cas positif et pouvoir notamment, casser la chaine de contamination et surtout, atteindre les objectifs visés durant la conjoncture actuelle assez compliquée qui sévit et qui plonge le pays dans des conditions pénibles.

Bekhaouda Samira