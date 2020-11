<span style='text-decoration: underline;'>Après 7 mois de suspension</span>:<br><span style='color:red;'>Reprise de la prière du vendredi dans la joie et le respect des mesures préventives à travers le pays</span>

Des centaines de milliers de fidèles ont accompli, à travers les différentes wilayas du pays, la prière du vendredi dans une ambiance empreinte de joie et dans le respect scrupuleux des mesures préventives, plus de 7 mois après sa suspension en raison des répercussions du coronavirus (Covid-19), ont constaté les journalistes de l’APS.

La prière du vendredi a été accomplie dans les mosquées ayant une capacité d’accueil de plus de 1000 fidèles, et ce en application de la décision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relative à la levée de la suspension de la prière du vendredi, après une suspension de plus de sept mois due à la pandémie du coronavirus. Dans les wilayas de l’Est, notamment à Constantine, les fidèles ont accompli la prière du vendredi en respectant le port du masque, l’utilisation du tapis personnel pour la prière et la distanciation physique, aux mosquées du chef lieu, l’Emir Abdelkader notamment comme dans celles de la circonscription administrative, Ali Mendjeli, a-t-on constaté.

Approché par l’APS, à la mosquée Ahmed Hamani d’Ali Mendjeli, un des fidèles, Abdeslem, s’est félicité de la reprise de la prière du vendredi dans les lieux de culte appelant au strict respect du protocole sanitaire mis en place «pour pérenniser la décision de réouverture des lieux de cultes et l’accomplissement de la prière du vendredi». Les mêmes scènes ont été rapportées depuis les mosquées des wilayas de Guelma, Mila, Khenchela et Souk Ahras notamment. Dans le Centre du pays la prière du vendredi s’est déroulée, également, dans de bonnes conditions et dans le strict respect du protocole sanitaire de prévention contre la pandémie de la Covid-19. Durant le prêche, les imams ont invité les fidèles à donner l’exemple du bon musulman soucieux de la préservation de la santé d’autrui en observant les mesures barrières contre cette pandémie, avant de se recueillir à la mémoire des personnes victimes de la pandémie.

La prière hebdomadaire a été accomplie à Tizi Ouzou dans une ambiance empreinte de joie à travers 182 mosquées répondant aux normes édictées par le protocole sanitaire mis en place suite à l’avènement de la pandémie. A Boumerdès, Blida et Ain Defla un respect scrupuleux des mesures préventives a été constaté. Même constat a été relevé à travers les wilayas de l’Ouest, où les fidèles, portant des masques buccaux et astreints à la distanciation physique et au recours au gel hydro alcoolique, n’en ont pas moins exprimé leur joie d’avoir renoué avec la prière hebdomadaire du vendredi synonyme de la cohésion de la communauté. A Oran, où on compte 160 mosquées ouvertes pour la prière, des opérations de désinfection ont été mené dans la matinée, à l’initiative du mouvement associatif local. Dans le Sud du pays, la reprise de la prière de vendredi après sept mois de suspension pour des raisons sanitaires a donné lieu à une joie mêlée à la méditation et la ferveur, a-t-on constaté.