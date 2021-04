<span style='text-decoration: underline;'>POUR LUTTER CONTRE LES NOUVEAUX VARIANTS DU COVID19</span>:<br><span style='color:red;'>Reprise des actions de sensibilisation dans les mosquées</span>

Dans un cadre préventif et suite à l’apparition de nouveaux variants du covid19, les imams des mosquées qui relèvent de la wilaya d’Oran relancent les actions de sensibilisation pour lutter contre la propagation de l’épidémie du covid19. Ils insistent sur le respect strict des consignes sanitaires exigées au niveau des mosquées qui accueillent un grand nombre de fidèles.

Ils leur demandent entre autres de porter la bavette et de maintenir la distanciation sociale lors des prières dans les lieux de culte et de ne pas faire leur ablution dans les mosquées .

Ces mesures ont pour but de combattre l’épidémie durant cette période de crise sanitaire qui sévit et qui plonge le pays dans des conditions assez difficiles surtout avec l’apparition de nouveaux variants du covid19.

Ces actions de sensibilisation sont appliquées sur instruction des services de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya et sont programmées quelques instants avant les moments des prières lorsque les fidèles sont complètement installés dans les mosquées .

Les imams s’impliquent sur le terrain et fournissent tous les efforts pour convaincre les gens à se ressaisir et à « ré » adopter les mesures sanitaires et leur expliquent également la nécessité de garder les salles d’ablution fermées pour éviter la contamination au virus au niveau de ces lieux surtout après le relâchement constaté dans les mosquées en matière des gestes barrières.

Bekhaouda Samira