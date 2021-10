<span style='text-decoration: underline;'>DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES</span>:<br><span style='color:red;'>Reprise des activités dans les mosquées et l’ouvertures des écoles coraniques</span>

Les services de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Oran reprennent graduellement le programme des activités religieuses vu son importance dans la société sur tous les plans .

A cet effet ,dans les mosquées ,les discours religieux avant les prières du vendredi et deux fois par semaine avant celle de la « Icha »sont relancés et la possibilité de lire le coran par les fidèles dans les mosquées après les prières ainsi que l’accès des enfants de plus de dix ans pour participer aux prières collectives dans les mosquées.Dans le même cadre ,les écoles coraniques qui relèvent de ce secteur vont démarrer les cours officiellement lundi .Ces services veillent au bon déroulement des activités en ces lieux ,le protocole de sécurité sanitaire doit être fermement respecté en maintenant la distanciation sociale ,l’usage du liquide de désinfection hydro alcoolique des mains ainsi que le nettoyage des espaces en continue pour désinfecter et maintenir les lieux dans les normes d’hygiène réglementaires exigées .Aussi pour lutter contre cette épidémie et éviter toute possibilité de contamination ces services mettent les bouchées double pour atteindre les objectifs visés et continuer les cours coraniques en ces lieux en protégeant ceux qui les fréquentent durant cette période de crise sanitaire . Ils sensibilisent les imams qui chapotent les prières et les cours coraniques pour veiller au respect des consignes préventives sanitaires .Pour le déroulement des cours ,les apprenants sont organisés en petits groupes au niveau des classes qui relèvent de ces écoles coraniques.

B.Samira