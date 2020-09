<span style='text-decoration: underline;'>Saison 2020/2021</span>:<br><span style='color:red;'>Reprise des entraînements uniquement pour les seniors et les réserves</span>

Le début de la préparation pour la saison 2020/2021 concerne uniquement les catégories des seniors et des réserves, a indiqué mardi la Ligue de football professionnel (LFP).

Selon la même source, la datede reprise pour les autres catégories sera communiquée ultérieurement.

Par ailleurs, la LFP rappelle aux clubs de Ligue 1 (seniors et réserves) que la date officielle autorisée pour le lancement de la préparation est fixée au 20 septembre conformément à la directive du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Le coup d’envoi du championnat d’Algérie de Ligue 1 professionnelle de football, saison 2020/2021, sera donné quant à lui le vendredi 20 novembre, conformément aux instructions du Premier ministre et après adoption des protocoles sanitaires y afférents, avait annoncé jeudi dernier le MJS. Le CR Belouizdad, champion d’Algérie en titre, a repris les entraînements lundi en fin de journée à Alger après six mois d’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, tandis que la JS Kabylie qui a déjà bouclé samedi son premier stage de préparation à Akbou (Béjaïa), entamera la seconde partie de sa préparation estivale en effectuant à partir de mercredi un stage de 12 jours à Mostaganem.

Les autres clubs de Ligue 1 n’ont pas encore communiqué les dates officielles de reprise des entraînements.