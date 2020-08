<span style='text-decoration: underline;'>Réouverture partielle des mosquées à Mila </span>:<br><span style='color:red;'>Reprise des prières dans le respect des mesures préventives du coronavirus</span>

La prière a été reprise samedi dans les mosquées de la wilaya de Mila dans un respect visible des mesures de prévention de la propagation du Covid-19 prônées dans la décision des pouvoirs publics de réouverture partielle des maisons de culte.

A la mosquée «El Fath» du centre-ville de Mila, les fidèles ont affiché lors de la prière du Dohr un respect total aux règles de précaution recommandées dont le port de bavettes, la distanciation corporelle et l’utilisation d’un tapis de prière personnel. L’imam de cette mosquée, Khaled Fodil dont la joie d’officier de nouveau la prière collective était visible sur le visage assure que «toutes les dispositions préventives ont été mises en place dont la désinfection de la salle de prière, la délimitation des places pour chaque fidèle en tenant de l’obligation de distanciation, la fourniture d’une quantité de bavettes et la mise au placard de toutes les copies de Saint coran pour éviter toute manipulation et éventuelle contaminations». Des liquides désinfectant et un appareil de mesure à distance des températures corporelles ont été placés à l’entrée principale de la mosquée, a assuré l’imam qui a souligné la conscience et l’adhésion totale de tous les fidèles aux règles préventives dès ce premier jour d’ouverture après plusieurs mois de fermeture.

Le même cheikh a invité les citoyens «à faire preuve d’un grand esprit de responsabilité pour que les mosquées restent ouvertes en permanence». Dans la commune de Mechira, une affluence «ordinaire» des fidèles a été constatée à la mosquée «Othmane ibn Afane» ainsi qu’une observation minutieuse du protocole sanitaire sans la manifestation qu’aucune forme de rejet ou d’agacement. Pour l’imam de la mosquée, Faouzi Benyassaâd, «la joie des fidèles était immense de revoir la vie reprendre dans les mosquées et de n’avoir plus à entendre lors de l’appel à la prière par le muezzine la formule priez dans vos maisons». «Aussi, toute mesure de nature à maintenir ouvertes les portes des mosquées sera la bienvenue pour eux», a ajouté cet imam qui a salué la présence des agents de la protection civile lors de cette ouverture pour donner conseils et orientations aux fidèles.

Cette réouverture partielle a été source d’espoir pour les fidèles, assure le jeune Fouad qui a reconnu qu’il craignait que la fermeture ne persiste encore plus. Pour beaucoup de citoyens approchés, la prière collective dans les mosquées constitue «une source d’apaisement, de rassurance et d’espoir dans le dépassement de cette épidémie et dans un proche retour à la normale». Le directeur local des affaires religieuses et wakfs, Messaoud Beldjouidja a indiqué que 153 mosquées répondant aux exigences requises dont une capacité d’accueil de plus de 1000 personnes ont été rouvertes ce samedi dans la wilaya de Mila. Des demandes d’ouverture de mosquées moins spacieuses ont été formulées et seront examinées par les autorités de la wilaya, a-t-il encore assuré.