<span style='text-decoration: underline;'>Aéroport international «Ahmed Ben Bella»</span>:<br><span style='color:red;'>Reprise des travaux de la nouvelle aérogare en mars prochain</span>

Les travaux de la nouvelle aérogare de l’aéroport international «Ahmed Ben Bella» à Oran, qui sera opérationnelle en novembre 2021, reprendront le mois de mars prochain, a annoncé lundi le directeur de l’aéroport, Benchenine Nadjiballah.

Pris en charge par la société Cosider et après une interruption qui a duré près d’une année en raison de la pandémie de la Covid-19, les travaux de la nouvelle aérogare devront reprendre en mars prochain, a affirmé, à l’APS, M. Benchenine. L’arrêt du projet est également dû à des raisons administratives, Cosider n’ayant pas reçu ses créances en contrepartie des travaux supplémentaires réalisés estimées à 5,5 milliards de dinars, a également révélé le responsable. Il a souligné, à cet égard, que l’enveloppe financière concernant les travaux supplémentaires est «disponible» et que Cosider la recevra, «au plus tard, lors de la reprise des travaux en mars prochain». Cosider a procédé, durant la période d’arrêt des travaux, à la levée de toutes les réserves et que les travaux restants, dont les délais ont été fixés à 5 mois, concernent l’aménagement interne, notamment le plafond et l’éclairage, a-t-il relevé. M. Benchenine a, d’autre part, fait savoir que tous les équipements restants, à l’instar des ascenseurs et des tapis roulants pour les bagages, ont été réceptionnés la semaine dernière et seront installés dans les prochains jours, de même que la pose des caméras de surveillance.

Les essais techniques de la nouvelle aérogare dont le taux d’avancement des travaux a atteint 96%, seront lancés au mois d’août prochain. Sa réception qui était programmée pour décembre 2020, est prévue pour novembre 2021. Le coût global du projet a atteint 38 milliards dedinars et comprend également la réalisation, pour la première fois, d’une zone de fret (import et export) selon les normes internationales en vigueur, qui s’étend sur une superficie de 4.000 mètres carrés, après le réaménagement d’anciens hangars de l’aéroport, a-t-on indiqué. La capacité de traitement de la nouvelle aérogare est estimée à environ 3,5 millions de voyageurs par an, extensible à 6 millions. L’aérogare est alimentée en électricité par l’énergie solaire et dotée d’un parking de trois étages pouvant accueillir 1.200 véhicules, sur financement de l’Entreprise de gestion des aéroports (EGSA) de l’Ouest, ainsi qu’un parking extérieur pour 1.200 autres véhicules. D’autre part, les travaux d’une nouvelle route à double voie s’étendant sur une distance de 2 kilomètres ont été achevés avec la pose de l’éclairage public et la réalisation d’espaces verts, sur le compte de l’EGSA de l’Ouest. Une fois la nouvelle aérogare entrée en service, une opération de rénovation de l’actuelle aérogare sera entamée. Elle sera consacrée, après la fin des travaux, aux vols internes, a ajouté le directeur.