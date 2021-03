<span style='text-decoration: underline;'>SNTF</span>:<br><span style='color:red;'>Reprise du transport ferroviaire de voyageurs entre Bouira et Alger</span>

Le transport ferroviaire de voyageurs reprendra à partir de ce jeudi matin pour la desserte reliant Bouira à Alger en aller-retour, a annoncé, mercredi, le chef du district local de la société nationale du transport ferroviaire (SNTF), Mohamed Hannat.

«La reprise du transport ferroviaire de voyageurs aura lieu demain (jeudi) matin pour les dessertes entre Bouira et Alger. Les voyageurs pourront ainsi se déplacer en train, après plusieurs mois de suspension en raison de la pandémie de la Covid-19» a souligné M. Hannat dans une déclaration à l’APS. Cette reprise permet d’assurer un seul voyage par jour en aller-retour entre Bouira et Alger. «Le départ aura lieu jeudi à partir de la gare de la ville de Bouira à 5h35 et l’arrivée à Alger est prévue à 08h du matin. Le train fera ensuite un voyage retour à Bouira à partir de 16h 45 et l’arrivée est programmé à 19h30″, a précisé le chef du district de la SNTF. «Durant le trajet, le train marquera plusieurs arrêts au niveau, notamment, de la gare Aomar, Kadiria, Lakhdaria, Beni Amrane, Thenia, Boumerdes et Réghaia», a encore expliqué le même responsable.