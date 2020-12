REPRISE DU TRANSPORT FERROVIAIRE La SNTF apporte des précisions

Suite aux rumeurs qui ont fait le tour de la Toile sur la reprise prochaine des activités de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), cette dernière est sortie hier de son silence en apportant des clarifications.

Ainsi, la SNTF a précisé hier, à travers un communiqué publié sur sa page Facebook, que la décision de reprendre la circulation des trains est soumise à la décision des pouvoirs publics, sur la base de l’évaluation du Comité scientifique chargé du suivi et de l’évolution de l’épidémie Covid-19 en Algérie. La SNTF a rappelé que certains médias nationaux et des réseaux sociaux ont rapporté que la société était prête à reprendre les activités de transport de passagers dès le 15 décembre prochain, sur la base d’une correspondance interne du responsable du transport de voyageurs de la SNTF, adressée à tous les services compétents dans le but de préparer les rames aptes à circuler dans de bonnes conditions, tout en respectant les mesures de protection contre la pandémie Covid-19. Selon l’entreprise nationale du transport ferroviaire, ladite correspondance prévoit aussi que ces consignes interviennent en cas de décision éventuelle de retour des trains de voyageurs, notamment le transport des étudiants universitaires. La SNTF a appelé enfin, les médias à s’informer avant de publier de fausses informations et induire ainsi, les citoyens en erreur. Il est à rappeler que la Société nationale des transports ferroviaires avait pris la décision depuis le 20 mars passé, la réduction de la circulation des trains de grandes lignes comme mesure de prévention contre le Coronavirus. Dans le cadre des mesures de protection et des procédures en matière d’hygiène pour la prévention contre la pandémie du Coronavirus et aussi pour veiller à la sécurité de ses voyageurs, « la SNTF informe son aimable clientèle de la réduction des circulations des trains de grandes lignes à compter du vendredi 20 mars 2020 », avait précisé la SNTF. Cette première réduction concernait les relations aller-retour entre Alger et Oran et Alger-Bejaia (7h00 -15h00) ; les liaisons Alger-Touggourt, Alger-Annaba, et Oran-Bechar, Alger à Tébessa. Durant la période de confinement décidée par les pouvoirs publics, la SNTF avait continué d’assurer le transport régulier des marchandises, du carburant, des céréales, du minerai de fer, du phosphate et des produits divers, selon un communiqué de l’entreprise rendu public auparavant.

Noreddine Oumessaoud