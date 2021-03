<span style='text-decoration: underline;'>Après une grève de 10 jours </span>:<br><span style='color:red;'>Reprise du travail aux centres d’enfouissement technique</span>

Les travailleurs des trois centres d’enfouissement technique des déchets de la wilaya d’Oran ont repris leur travail après une grève de 10 jours, causant une grande perturbation dans la gestion des déchets, a-t-on appris, mercredi, de la directrice de la société publique de ces centres.

Mme. Dalila Chellal a indiqué que les travailleurs ont pris conscience de la sensibilité de la situation, réalisant qu’il était impensable de poursuivre une grève pouvant nuire au citoyen et à l’environnement, ce qui les a poussé à reprendre le travail à partir de mardi . Les grévistes ont repris le dialogue autour de leurs revendications concernant leurs conditions de travail. Les travailleurs sont entrés en grève et ont fermé les portes des CET avant de les rouvrir de nouveau suite aux injonctions des autorités de la wilaya, et ce afin de permettre de décharger les déchets collectés dans les différents quartiers. Une large campagne de volontariat a été aussi organisée, samedi dernier, pour nettoyer les différents sites, avec la participation des autorités locales et des associations, ce qui a permis de collecter quelque 850 tonnes de déchets accumulés, selon la même responsable. De leur côté, quelques travailleurs contactés par l’APS ont confirmé leur retour à leur lieux de travail, en attendant de s’organiser et de créer un syndicat structurant leurs revendications, qu’ils qualifient d’importantes, soulignant qu’ils «ne comptent pas y renoncer», notamment en ce qui concerne la disponibilité des équipements, l’augmentation des primes de transport et de panier, ainsi que l’octroi d’une prime annuelle et la révision de la convention collective de l’entreprise en ce qui concerne les primes et leurs taux.